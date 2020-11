Ce profeție a făcut Prințesa Diana despre Harry. Ce au observat britanicii, nimeni nu se aștepta să se întâmple așa ceva

Profeția Prințesei Diana i-a uimit pe toți. Se pare că își cunoștea foarte bine fiul, chiar dacă Harry era mic când ea s-a stins din viață. Comentariul profetic făcut despre băiatul său roșcat continuă să îi uimească și azi pe mulți. Ce a spus aceasta, de fapt.

Ce profeție a făcut Prințesa Diana despre Harry

Pe data de 31 august 2020, s-au împlinit 23 de ani de la moartea Prințesei Inimilor. Ea a murit într-un cumplit accident de mașină la Paris, împreună cu iubitul ei, Dodi Fayed și șoferul lor, Henri Paul.

Ingrid Sewars este scriitoare și redactor-șef al revistei Majesty. Aceasta a dezvăluit cum Diana a făcut o profeție cu adevărat specială legată de viitorul lui Harry. Aceasta ar fi spus: „Harry este plin de energie, dar se roteste de la un lucru la altul si apoi isi pierde interesul”. Tot Seward a mai adaugat: „Diana mi-a spus ca William era foarte sensibil si Harry era cel artistic si plin de viata, care putea veni cu orice idee. Ea a mai spus ca Harry va merge la Eton, altfel el va fi considerat ca fiind cel care nu era atât de stralucit si ca o îngrijora lipsa lui de concentrare”.

Amintim că Printul Harry avea doar 12 ani in anul in care Diana a murit. Și se pare totusi ca vorbele mamei sale l-au definit viata, întrucât ultimii ani au fost unii extrem de agitati pentru Harry, care a părăsit Casa Regala Britanică. Mai mult decat atât, acesta a ieșit cu Meghan Markle doar un an înainte ca sa o ceară de sotie. Aparent, impulsivitatea observată de mama lui încă îl mai caracterizează.

Harry a moștenit spiritul de luptător al mamei lui

De altfel, chiar și prințul William l-a sfătuit să o ia mai ușor cu Meghan. Cel puțin așa notează autorii unei noi biografii, denumită ”Găsirea Libertății”. Însă, chiar dacă se arunca deseori cu capul înainte când a fost nevoit să ia decizii, Harry a mai moștenit de la mama lui și spiritul de luptător. Acesta ar face orice când vine vorba despre soția și copilul său.

Diana, Prințesă de Wales, a fost prima soție a lui Charles, Prinț de Wales, moștenitorul tronului Regatului Unit. Fiii lor, William, Duce de Cambridge și prințul Harry, sunt al doilea și al șaselea în linia de succesiune la tronul britanic și a altor cincisprezece state. De la căsătoria din 1981 până la divorțul din 1996, Prințesa Diana a fost numită Her Royal Highness The Princess of Wales (Alteța Sa Regală Prințesa de Wales), iar după divorț, Diana, Princess of Wales (Diana, Prințesă de Wales).