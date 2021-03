Ce probleme grave a avut Zanni la orfelinat. Cum se comporta vedeta de la Survivor

Zanni este unul dintre personajele controversate de la Survivor. El a ajuns în atenția publicului datorită lui Alex Velea, care l-a luat în Golden Boy Society și l-a ajutat să înregistreze mai multe piese. Ca să își creeze o imagine și să devină un produs, Zanni a participat la Chefi la Cuțite, acolo unde a făcut senzație în echipa lui Chef Sorin Bontea.

Chiar dacă nu a epatat prin talentul său în bucătărie, Zannidache și-a atras simpatia colegilor, iar asta pentru că este un băiat muncitor, dispus mereu să învețe lucruri noi. El a avut și câteva dispute în cadrul show-ului culinar, dar și la Survivor, asta din cauza temperamentului său și felului direct de a spune lucrurilor pe nume.

Edmond Zannidache nu a avut o viață deloc ușoară. El a fost părăsit de părinți și a ajuns să crească în centre de plasament. Faimosul a trecut prin încercări grele, asta deși are doar 23 de ani. A venit la Survivor pentru a câștiga premiul cel mare și luptă să își ia o casă.

S-a declarat mereu un supraviețuitor, iar experiența din Republica Dominicană vine ca o confirmare că se poate descurca în orice fel de condiții. Zanni a oferit un interviu pentru Revista Viva!, în care a povestit despre experiența la orfelinat, competiția Survivor, dar și planurile lui de viitor.

Concurentul Survivor a vorbit despre plecarea din orfelinat, povestind că a făcut tot posibilul să fie dat afară de acolo, simțind nevoia de libertate. A crescut cu revolta în suflet și a devenit un tânăr rebel, care nu se ghidează după reguli și norme impuse de societate, ci mai degrabă după propriile valori și trăiri.

„Când am ieșit, am simțit că e cea mai frumoasă zi din viața mea. Am simțit că am scăpat, am evadat. Le-am dat motive să mă dea afară, pentru că eram tot timpul revoltat. Puneam mult preț pe libertate, era mai importantă decât mâncarea și un loc de dormit. Era ca o pușcărie – bătaie, pedepse încontinuu, nimeni nu vorbea cu noi. Am găsit un cămin de nefamiliști cu chirie, era 100 de lei pe lună. Era un cămin pentru șobolani, era o mizerie de nedescris. Am stat acolo doi ani de zile, singur. Atunci m-am cunoscut, am înțeles cine sunt, ce vreau de la mine, de la viață, ce doresc să fac”, a continuat Zanni, de la Survivor.