Zannidache, amenințări grave la Survivor România. Acum nu mai scapă de furia lui: ‘Război’

A fosr surpriză mare la emsiunea Survivor România. Se pare că favorita publicului din echipa Faimoșilor este nimeni alta decât Elena Marin. S-a întâmplat pentru prima dată la Survivor România 2021 ca o femeie din echipa Faimoșilor să primească cele mai multe voturi de susținere din partea publicului.

Astfel, favorită în această săptămână în echipa Faimoșilor este Elena Marin. Până acum, Andreea Antonescu și Albert Oprea de la Războinici sunt în cursa pentru eliminare. Elena Marin a ținut să mulțumească publicului telespectator pentru susținere:

Recunoștință simt, mulțumire și o mare povară, pentru că oricât de tare mă bucur , știu sigur că din păcate este umbrită de faptul că va trebui să fac o nominalizare. Este cea mai grea postură în care m-aș fi putut afla”, a spus Elena Marin, care l-a propus apoi spre eliminare pe Zanni.

„Mi-au transpirat palmele. Motivul pentru care o voi face va fi din punct de vedere social. Mi s-a declarat războiși până acum nu am vrut să răspund cu aceeași monedă, pentru că am considerat că la răutate nu e bine să răspunzi cu răutate. Știu că pe oricine aș nominaliza o să-mi pun echipa în cap, dar am fost acuzată că nu sunt asumată deloc.

Pentru că s-a făcut o strategie împotriva mea și nu mi s-a părut corect, pentru că sunt înțepată de fiecare dată când are ocazia și pentru că vreau să fiu asumată și să nu mai dau dovadă de lașitate, pentru că am fost foarte rănită, persoana pe care o nominalizez este Zanni”, a spus Elena Marin.