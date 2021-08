Ce probleme de sănătate are soția lui Dani Oțil în sarcină. Momente de panică pentru Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil vor deveni părinți pentru prima dată. Soția prezentatorului Neatza cu Răzvan și Dani despre problemele pe care le acuză în timpul sarcinii.

Deși problemele în sarcină au apărut și în cazul ei, Gabriela Prisăcariu nu disperă, ci susține că sunt normale. Blondina a povestit într-un Instastory că în timpul sarcinii s-a îngrășat 17 kilograme, iar mâinile și picioarele i s-au umflat.

„Singurul lucru care mă deranjează deocamdată este faptul că mi s-au umflat picioarele, mâinile, mă dor, dar cred că este ceva normal și am multe kilograme în plus. La ultima cântărirea aveam plus 17 kilograme”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instastory.