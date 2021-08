Gabriela Prisăcariu, în costum de baie cu o lună înainte de a naște. Cum arată soția lui Dani Oțil, de fapt

Gabriela Prisăcariu este una din cele mai frumoase graviduțe din showbiz-ul românesc și mai are foarte puțin timp pentru a se bucura de burtica sa. Cum arată modelul în costum de baie cu doar o lună înainte de a naște?

Gabriela Prisăcariu se mai poate bucura încă o lună de statutul de graviduță, iar tocmai acum pe ultima sută de metri nu își mai face griji de niciun fel. Modelul a avut grijă foarte mare la pielea sa în tot acest timp, motiv pentru care pe trupul ei nu se văd vergeturi, au observat fanii care au stuiat îndelung imaginile cu ea în costum de baie.

Soția lui Dani Oțil se bucură nespus de perioada prin care trece și se pare că nimic nu o împiedică să facă lucrurile pe care le-ar vrea în mod normal precum mersul la plajă. Aceasta s-a afișat de curând în costum de baie și i-a surprins pe internauți cu lejeritatea sa.

Mulți au crezut că partenera matinalului de la Antenă nu va împărtăși atât de multe detalii în această perioadă, mai cu seamă că până acum fusese o persoană destul de discretă. Blondina nu pierde nicio ocazie să fie sexy, așa că însărcinată fiind în 8 luni nu trece la haine care să-i acopere total corpul, ba chiar se bucură de soare și de sezonul estival pe cât se poate.

Modelul arată fantastic și în această perioadă, iar multe dintre viitoarele mămici care o urmăresc îi pun des întrebări despre rutina sa. Cea din urmă le dezvăluie întocmai realitatea, așa că nu se ferește nicicum să le spună fanilor că perioada asta este cu atât mai grea din cauza temperaturilor caniculare.

Gabi le-a mărturisit fanilor că s-a pregătit intens pentru plajă, dar nu a rezistat mai mult de un minut din cauza razelor prea puternice de soare, așa că a decis să se retragă într-un spațiu cu aer condiționat.

„M-am aranjat, mi-am pus costum de baie pe mine, m-am dat cu cremă de protecție, am ieșit pe terasă și… am rezistat fix un minut. Mai bine aici, la aer condiționat”, a spus Gabriela Prisacariu pe un instastory realizat din vârful patului, extrem de fericită de hotărârea sa.

„Durerile de spate îmi mai dau bătăi de cap, în rest sunt ok. Stau în pat liniștită și mă masează Dani. Înainte de sarcină aveam 60 kg, acum am 70. Nu am exagerat niciodată cu mâncarea, iar înainte de sarcină am făcut sport.

Nutriţionistul meu mi-a recomandat să mănânc tot ce îmi doresc, nu am poftă de dulciuri, ceea ce e bine. M-am îngrăşat două kilograme, însă greutatea pentru mine nu va fi o problemă în această perioadă. Am o singură interdicţie cu care mi-a fost destul de greu să mă obişnuiesc. Nu am voie să fac sport”

Gapriela Prisăcariu (Sursa: click.ro)