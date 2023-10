Ce probleme de sănătate are cântăreața Mira: „Mă simt rău în permanență”

Mira trece printr-o perioadă extrem de dificilă și nu ezită să dea detalii despre aceasta. Artista a vorbit pe rețelele de socializare despre problemele cu care se confruntă în ultima vreme și cât de rău îi este în fiecare zi. Este într-o situație disperată, nu știe cum să o gestioneze.

Mira este una dintre cele mai iubite artiste din România. Cântăreața are un succes formidabil și o mulțime de oameni o apreciază pentru talentul ei, pentru cât este de pozitivă și plină de viață pe scenă.

Aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare și le povestește fanilor de tot ce este nou în viața ei. De data aceasta, însă, nu a venit deloc cu vești bune, ci a mărturisit că trece printr-o perioadă extrem de grea.

Mira are probleme de sănătate și urmează un tratament cu antibiotice. Acesta îi face, însă, destul de mult rău. Reacțiile adverse îi dau mari bătăi de cap, dar este optimistă și speră că va trece peste orice încercare.

„Trec printr-o perioadă mai nasoală din cauză că am reacții adverse de la antibioticele pe care le iau și mă simt în permanență rău… But fake it until u make it…”, a scris cântăreața la postarea pe care a făcut-o pe InstaStory.