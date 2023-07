O nouă despărțire în showbiz! Cântăreața celebră din România care i-a spus adio iubitului său după doar un an de relație

La sfârșitul anului trecut, celebra cântăreață dezvăluia că simte din nou fiorii unei noi iubiri. Radia de fericire când vorbea despre iubitul său, iar fanii se așteptau să o vadă în viitorul apropiat în fața altarului. Din nefericire, cei doi au pus punct relației, pornind pe drumuri separate. Primele declarații ale vedetei.

În timp ce admiratorii săi auzeau clopote de nuntă în viitorul său apropiat, cântăreața i-a surprins pe toți în momentul în care a dezvăluit că ea și iubitul ei au decis să se despartă, după un an de relație.

Cu doar câteva luni în urmă, frumoasa brunetă vorbea cu plăcere despre bărbatul care îi cucerise inima. Elena Ionescu își regăsise fericirea alături de Giorgos Athanasiadis, artistul de la trupa Greek4U. La acea vreme, cântăreața vorbea și despre o posibilă nuntă, punctând că nu își dorește să grăbească lucrurile și că, de fapt, singurul lucru care conta era fericirea celor doi.

‘Nu pot să spun pentru că am mai spus-o și când am făcut-o și poate am greșit. Prefer ca lucrurile să vină natural, nici nu mă mai gândesc, cumva dacă e să fie, o să fie, dacă nu iar e bine. Nu va schimba relația între doi oameni această trecere. Cred că dacă ne înțelegem și suntem ok, mai puțin sau relevant contează lucrurile astea.

Mi-aș dori ca orice femeie, clar, dar nu e o chestie la care mă gândesc sau prioritară. Important să ne înțelegem noi bine, să fie ceva frumos, de continuitate’, a spus Elena Ionescu la finalul anului trecut.