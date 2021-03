Ce probleme de sănătate are Andreea Antonescu. Vedeta ar fi traumatizată de boală

Andreea Antonescu trece prin clipe dificile la Survivor România. Frumoasa artistă are probleme de sănătate, dar tot nu renunță la competiție. Ce a declarat mama cântăreței din trupa Andre despre condiția fiicei sale.

Andreea Antonescu a intrat în competiția Survivor România în echipa Faimoșilor pentru a demonstra că este o luptătoare, capabilă să se adapteze oricărui mediu. Fire războinică și neînfricată, jumătatea roșcată a trupei Andrei a acceptat, pe loc, provocarea din jungla dominicană și luptă din greu pentru a le demonstra colegilor săi din concurs că poate face față traseelor solicitante și probelor dificile. Invitată în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D, mama Andreei Antonescu a vorbit despre performanța fiicei sale la Survivor România:

„Fiica mea nu a făcut sport niciodată pentru că nu a avut voie. Am avut foarte mare grijă de ea, am stat internată cu ea în spital. De la vârsta de 3 ani analizele au început să îi iasă bune, dar nu a putut să aibă o viaţă normală. A avut un regim alimentar special. Am trecut peste tot, acum e sănătoasă, e o luptătoare. Din punctul meu de vedere, Andreea se descurcă excelent în concurs. Nu este pregătită să părăsească emisiunea.

Sunt mândră de ea! Nu cred că va apela la tot felul de alianţe pentru a rămâne în competiţie, este un om integru. Analizează totul în detaliu. La penultima emisiune mi s-a părut că e cam umflată la faţă şi încercănată. Am văzut că este mereu cu sticlă de apă la îndemână, are nevoie de multe lichide. Sper să nu se întâmple nimic rău cu ea”, a spus mama Andreei Antonescu, la Teo Show.