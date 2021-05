Ce probleme de sănătate a avut Iulia Albu. A scăpat doar cu injecții

Iulia Albu a avut niște probleme de sănătate. Mai multe doamne și domnișoare s-au regăsit în povestea sa. Cu ce s-a confruntat? Cunoscuta vedetă de la Pro TV a scăpat doar cu injecții.

C e probleme de sănătatea avut Iulia Albu?

Iulia Albu are o podoabă capilară de inividiat. Acesta nu este vopsit și este lung și strălucitor, dar nu a fost dintotdeauna așa. Ba chiar vedeta s-a confruntat cu probleme în acest sens! Fosta soție a lui Mihai Albu a povestit pe rețelele de socializare că nu i-a fost deloc ușor până să scape de micul inconvenient.

Mai multe dintre doamnele și domnișoarele care au auzit detaliile oferite de aceasta s-au regăsit în poveste: „Cred că părul este punctul meu forte în acest moment, după foarte mulți ani în care știți că am avut probleme. Nu m-am axat doar pe medicație, ci am făcut și foarte multe injecții în scalp pentru regenerarea părului. Am avut și o dietă echilibrată și am făcut sport.”

Blondina s-a filmat fără extensii și fără produse de păr sau accesorii care să-l ajute să fie mai bogat. Din păcate, aceasta a recunoscut că a trecut printr-o perioadă grea în care a ajuns să-și piardă aproximativ jumătate din păr, iar după o muncă grea și tratamente a ajuns la rezultatul dorit.

Vedeta nu a apelat doar la tratament medicamentos, ci și la un alt stil de viață. A ajuns să ia vitamine specifice pentru creșterea podoabei capilare și a făcut multe injecții în scalp pentru regenerare, dar desigur că a avut grijă și la stilul alimentar care influențează mult. Cea din urmă a concluzionat seria de story-uri cu câteva sfaturi utile pentru cei sau cele care se luptă cu același lucru.

„A fost o muncă foarte grea”