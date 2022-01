Ce probleme are Nadine de când s-a mutat în Franța: „Defectuos, negativ. Îmi face rău, mă încurcă“

Nadine s-a mutat, în urmă cu ceva timp, în Franța, împreună cu familia. Artista duce o viață liniștită acolo, însă dorul de prieteni e mare, chiar dacă ține legătura cu ei. Într-un interviu acordat recent, vedeta a povestit despre planurile pe care le are pentru 2022, dar și despre problemele cu care se confruntă de când a plecat din țară: „Este un comportament defectuos, negativ“. Mai multe detalii, în continuare.

Ce probleme are Nadine de când s-a mutat în Franța

În cadrul unui interviu oferit recent pentru ciao.ro, Nadine a vorbit despre viața sa în Franța, acolo unde s-a mutat cu familia ei cu ceva vreme în urmă. Vedeta a spus că le simte lipsa prietenilor, deși vorbesc destul de des, ba chiar se și vizitează.

„De acasă îmi este dor de prieteni. Nu stau să mă bosumflu, dar dacă ar fi să gândesc vreun dor, ar fi timpul cu ei. În schimb, mai vin ei aici, mai mergem noi. Când vin la București, dorm la ei acasă, ca să facem distanța mai mică. Ei mai tot vin și da, oamenii, calitatea, conexiunea umană cu ei. Stăm toată ziua pe whatsappuri, pe videocall-uri. Dar dacă ar fi să îmi fie dor de ceva, ar fi ei!“, a spus cântăreața.

Nadine face școală la distanță

Mulți nu știu acest detaliu despre ea, însă Nadine a fost acceptată la o universitate din Statele Unite ale Americii, într-un program de licență în Știința Psihologiei și studiază online.

„Merge foarte bine cu școala la distanță. E o vârstă pentru toate. Din punctul meu de vedere, a adultului cu copil, cu familie, cel mai bine i se potrivește școala la distanță. Din punctul meu de vedere. Pentru că prioritatea pentru adultul cu familie este familia, copilul. Nu poți să pleci 6-8 ore de luni până vineri de acasă și să lași copilul cu alții. Nu se poate așa ceva!“, a declarat aceasta.

„Defectuos, negativ. Îmi face rău, mă încurcă“

În vârstă de 44 de ani, Nadine recunoaște că are o „relație defectuasă“ cu mâncarea, fapt pentru care își dorește să facă anumite schimbări. Vedeta are multe idei de pus în practică în acest an, sperând că va rezolva definitiv problema cu care se confruntă.