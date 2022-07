Ce probleme are Mirela Vaida cu 3 copii. A fost vehementă (exclusiv)

Mirela Vaida are o familie foarte frumoasă, formată din trei copii și un partener de viață care o susține mereu în creșterea micuților. Cei doi băieței și fetița nu sunt, însă, cei mai cuminți din lume. Copiii cu siguranță revigorează în mod constant căminul, însă pun părinții de multe ori în situații limită. Una dintre cele mai provocatoare dificultăți cu care se confruntă părinții acum are de-a face cu proiectarea casei. Iată ce probleme are Mirela Vaida cu copiii!

Ce probleme are Mirela Vaida cu copiii

Mirela Vaida are trei copii extrem de simpatici – doi băieței, pe nume Vladimir și Tudor, și o fetiță pe nume Clara. Micuții nu sunt, însă, foarte liniștiți în ultima perioadă. Frumoasa moldoveancă susține că se descurcă foarte bine cu toți micuții. Asta în ciuda provocărilor cu care s-au confruntat copiii, din cauza unor probleme grave de sănătate.

Mai mult decât atât, gândul că ar putea să aibă un alt copil sau chiar doi, în cazul în care ar rămâne însărcinată cu gemeni, nu o sperie deloc. Nu cu foarte mult timp în urmă, Mirela Vaida a făcut și primele declarații despre al patrulea copil.

„Avem gemeni în familie, a avut bunica mea gemene, chiar dacă nu au trăit, din păcate, că așa erau vremurile, dar a născut două fetițe gemene pe cale naturală. Atunci sunt șanse”, a spus Mirela Vaida.

Vedeta de televiziune ia în calcul mai multe aspecte legate de sarcină. De exemplu, prezentatoarea consideră că diferența de vârstă dintre primul copil și ultimul ar fi prea mare, dacă amână în continuare o nouă sarcină.

„Tudor a făcut 3 ani în aprilie. Dacă nu ne-am apucat încă, mai trece un an cel puțin până îl faci, se face diferența prea mare. Și, după aceea, te obișnuiești cu ei mari. Nu îți mai vine să o iei de la capăt. Dar, niciodată nu spunem niciodată”, s-a exprimat vedeta de televiziune.

Familia ar putea să fie nevoită să se mute

Pentru creșterea celor trei copii, Mirela Vaida a avut parte de ajutor din partea unei bone. Când micuțul Tudor a venit pe lume, vedeta a fost ajutată și de soacra sa, care s-a pensionat în urmă cu trei ani de zile. Atunci, ea s-a mutat din București, unde a stat circa un an de zile, în Cluj-Napoca.

Mirela Vaida ia în calcul că locuința în care trăiește în prezent ar putea să fie mult prea mică pentru dorințele sale de viitor.