Copiii Mirelei Vaida, probleme grave de sănătate. S-au îmbolnăvit pe rând: „Dacă nu murim acum sigur mai trăiesc 100 de ani”

Mirela Vaida trece prin momente grele în momentul de față, după ce copiii ei s-au îmbolnăvit de la mic la mare. Află în rândurile următoare despre ce este vorba și cum le-au fost date planurile peste cap familiei.

Mirela Vaida avea planuri mari weekend-ul acesta, însă vestea pe care tocmai a primit-o i-a stricat complet planurile. Unul dintre băiețeii prezentatoarei TV a avut gripa B, iar mămica a umblat non-stop prin spitale pentru a se face bine. Din păcate, probleme nu s-au oprit aici.

Și celălalt fiu al Mirelei, băiețelul mai mic care trebuia să-și serbeze ziua, a făcut varicelă, ceea ce a speriat-o destul de grav. Din cauza acestui lucru, tot ce a planificat pentru weekend a trebuit anulat, iar ziua micuțului nu s-a mai putut ține, din păcate.

„Să vă spun situația în care ne aflăm. Dacă nu ar fi de râs, ar fi de plâns, așa că să vă zic. ,âine este ziua fiului cel mic și pentru că el nu a avut parte de o petrecere, am pregătit una cu copii de la grădiniță, cu animatori, cu tort, așa ca la carte. Știți ce s-a întâmplat joi seară? Am aflat că Vladimir are grip tip B. Am fost la spital, l-am izolvat, febră mare, piăc tot. Ok! Ieri am aflat că Tudor, sprbătortiul, are varicelă.Am zis asta e, trebuie să facă, e boala copiilor, scapă de ea și gata.”, a pvestit Mirela Vaida pe Instagram-ul personal.