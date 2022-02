Ce probleme are fata Ginei Pistol și a lui Smiley: ‘E mai agitată noaptea’

Smiley a vorbit despre recenta vacanță în care a fost alături de Gina Pistol și micuța Josephine. El a dezvăluit și că prezentatoarea urmează să înceapă filmările și revine la muncă, după o perioadă în care s-a îngrijit de micuța lor și a fost aproape de ea în fiecare secundă. Artistul a povestit despre Josephine, spunând că momentan trece printr-o situație mai dificilă.

Smiley și Gina Pistol sunt extrem de fericiți. Cei doi se bucură de Josephine, despre care spun că este un copil tare cuminte. Cântărețul a povestit că fetița a fost foarte cuminte pe timpul zborurilor, mai ales că a fost vorba despre perioade de 4-5 ore de zbor.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, el a povestit cum a fost vacanța, dar a precizat că Josephine trece printr-o perioadă mai agitată, iar asta pentru că îi crește un dințișor.

„Noi am sărbătorit în fiecare lună, că așa se face în primul an. Suntem foarte bucuroși că avem un copil sănătos, cuminte, doarme noapte. În ultima perioadă e mai agitată noaptea, că i-au crescut dinții de jos.

Are dinții de jos se văd și acum i-a crescut și primul de sus și crește și al doilea, e un pic mai dificil. Am fost în vacanță toată familia.

E greu, dar ea chiar a fost super cuminte față de ce am mai experimentat eu în zborurile astea lungi cu alți copii.

A fost cuminte, a plâns puțin, dar ne-a lăsat în pace. Cel mai greu e că își pierd răbdarea după 4-5 ore de stat, că au fost două zboruri de aproximativ 4, 5 ore.

Își pierd răbdarea, mai adorm, am stat pe jos, ne-am jucat, am cântat tot, am spus toate poveștile.

Dar e un copil activ și dacă stai cu ea și te joci, cânți, povestești, n-ai nicio problemă. Dacă o lași să se plictisească s-a terminat”, a povestit Smiley.