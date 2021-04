Ce probleme are Andra din cauza măștii de protecție. Nici Măruță nu știa asta

Purtatul măști de protecție a devenit o obligativitate pentru toată lumea. Numai că unii dintre noi avem mari probleme, mai ales când respirăm. Fie că suntem oameni obișnuiți, fie vedete, avem probleme. Andra a recunoscut de curând că are probleme cu purtatul măștii de protecție.

Andra, una din cele mai iubite vedete autohtone, ca noi toți, este obligată să poarte masca de protecție. Adaptarea la această situație a venit greu și cu mari probleme, spune vedeta. Deși o poartă, Andra recuoaște că are mari probleme de respirație, ceea ce poate fi incomod. Vedeta a făcut această afirmație după un moment inedit la ”Românii au Talent”, declarând:

În urmă cu ceva vreme vestea că întreaga familie a fost depistată pozitiv la infecția cu Covid, a venit ca o bombă. Au fost nevoiți să stea cel puțin două săptămâni izolați, ceea ce a fost greu pentru Andra, Cătălin Măruță și copii acestora.

Din fericire, așa cum povestea chiar Andra, nu au avut forme severe ale infecției. Au reușit să treacă cu bine peste situație, dar au rămas cu mici probleme, după infectare.

”Au fost niște zile mai grele până acum, dar astăzi mă simt mult mai bine. Am avut dureri musculare, am început să tușesc foarte tare, să mă doară în gât foarte tare, astăzi mi-am pierdut și gustul și mirosul.

Și Cătălin Măruță a povestit despre acest episod. Acum, spune Cătălin, sunt bine, iar familia și-a revenit complet după perioada de izolare de două săptămâni.

”Din fericire, nu am avut o formă de COVID cu simptome severe. M-am simțit relativ obosit, am avut dureri musculare și, timp de 4-5 zile, nu am avut gust și miros. Asta nu m-a împiedicat să mănânc însă, bine că nu m-am îngrășat!

Aș fi preferat să slăbesc, dar privesc jumătatea plină a paharului: măcar nu am pus kilograme în plus! Și copii se simt foarte bine, mulțumesc pentru grijă! Andra a resimțit boala ca pe o gripă, iar copiii nu au avut niciun simptom.”, povestea Cătălin Măruță.