Prin ce momente cumplite au trecut copiii Andrei și lui Cătălin Măruță. Vedeta de la Pro TV a povestit tot

Toată lumea a aflat, din păcate, de faptul că toată familia Măruță a avut de suferit după infectarea cu COVID. Nu le-a fost ușor, nici lui Cătălin Măruță, nici Andrei, și nici fetiței lor, din păcate. Celebrul moderator a decis să vorbească despre perioada în care au fost bolnavi.

După o perioadă, de cel puțin două săptămâni, în care au stat izolați de restul lumii, Cătălin Măruță și familia sa, sunt mult mai bine acum. Recent celebrul moderator a stat de vorbă cu colegii de la Viva despre experiența COVID avută. Nu a fost ușor pentru niciunul dintre ei. Cătălin Măruță se bucură că nu a fost o formă mai severă a bolii, atât pentru el, cât și pentru cei din familie.

”Din fericire, nu am avut o formă de COVID cu simptome severe. M-am simțit relativ obosit, am avut dureri musculare și, timp de 4-5 zile, nu am avut gust și miros. Asta nu m-a împiedicat să mănânc însă, bine că nu m-am îngrășat!

Aș fi preferat să slăbesc, dar privesc jumătatea plină a paharului: măcar nu am pus kilograme în plus! Și copii se simt foarte bine, mulțumesc pentru grijă! Andra a resimțit boala ca pe o gripă, iar copiii nu au avut niciun simptom.”, le-a povestit Cătălin Măruță celor de la Viva.ro.