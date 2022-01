Pas mare pentru Alexandra Ungureanu în 2022. Visul i s-a îndeplinit la 40 de ani

Alexandra Ungureanu nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai apreciate și talentate voci feminine din România. Deși are tot ce-și poate dori, artista și-a îndeplinit un vis la vârsta de 40 de ani. Fanii fostei câștigătoare a sezonului trecut „Bravo, ai stil! Celebrities” a bifat o reușită senzațională.

Alexandra Ungureanu este în culmea fericirii, deoarece la 40 de ani a reușit să-și îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri, acela de a-și cumpăra o casă nouă. Frumoasa șatenă a pregătit totul pentru ca noua ei casă să arate perfect, după sufletul ei.

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Alexandra Ungureanu a mărturisit că a apelat la ajutorul unei echipe de specialiști pentru a realiza designul perfect. De asemenea, cântăreața a făcut toate cumpărăturile necesare pentru casă, de la gresie și faianță la mobilier.

După ce a petrecut sărbătorile alături de mama ei Anca, cea alături de care a participat în sezonul 4 Asia Express, Alexandra Ungureanu speră să se mute, luna aceasta, în casa nouă.

În toamnă a fost cel mai greu, în perioada asta de finisaje, chestiile electrice, tot felul de lucruri despre care nu știam că există și nu mi-aș fi dorit neapărat, însă a trebuit să am de-a face cu electricieni, instalatori, să dau tot felul de telefoane. E aproape gata totul, dar am zis să trec sărbătorile în liniște și până atunci să locuiesc la mama mea.”, a spus faimoasa cântăreață Alexandra Ungureanu .

Până la vârsta de 40 de ani, Alexandra Ungureanu a trecut prin foarte multe momente, mai mult sau mai puțin plăcute, care au învățat-o cât de prețioasă este viața. Artista a povestit, în urmă cu ceva timp, despre cea mai mare cumpănă pe care a trecut-o în viață, momentul în care a aflat că ambii săi părinți suferă de cancer.

„Uneori, cred că nu am trecut cu adevărat peste acea perioadă. Sunt momente în care mi se face foarte dor de tată. Deși am schimbat telefoane, când mi-e cel mai greu, încă am tendința să îl sun. Simt nevoia să tastez în agendă… tata. Când am aflat, eu am fost în negare.

Cancerul e un diagnostic de care auzi în filme, în cărți. Când auzi de amândoi, la un interval de câteva săptămâni, mă gândeam la posibilitatea că o să rămân singură.”, a povestit Alexandra Ungureanu în emisiunea online „Viața vedetelor”.