Drama neștiută a Ilincăi Vandici. Prin ce momente dificile a trecut vedeta de la Kanal D

Ilinca Vandici este una dintre cele mai populare și iubite din showbizul românesc. Are o familie fericită și carieră de succes, însă puțină lume știe momentele dificile prin care a trecut.

După pierderea tatălui ei, Ilinca Vandici a trecut printr-o perioadă extrem de grea, în care s-a simțit foarte singură și neajutorată. Ea a povestit despre ce a însemnat tatăl ei pentru ea și modul în care a suferit după ce acesta a murit de cancer.

Au fost momente, după ce a murit tata, în care mă simțeam atât de singură, neajutorată, terminată. Ăla a fost momentul în care nu am mai avut plasă de siguranță. (…)

Un bun sfătuitor, un bun ascultător. (…) Un om care m-a susținut, care a crezut în mine și care mi-a oferit educația pe care o am și astăzi. Un om datorită căruia sunt ceea ce sunt astăzi.

În plus, Ilinca Vandici a povestit modul în care a trecut prin situații financiare extrem de dificile. A avut apoi de înfruntat birocrația, iar lucrurile au copleșit-o atât de tare încât s-a trezit cu datorii.

Nu sunt de acord să promovezi lucruri doar pentru bani. Asta înseamnă să fii un exemplu, un simbol, să lași ceva în urma ta. Mai ales că acum am și copil. În permanență mă gândesc ce-i las, ce las generației lui”, a dezvăluit Ilinca Vandici în cadrul unui podcast.

„Făceam asta de frică că, la un moment dat, se poate întâmpla ceva și nu mai am. Ce fac, de unde scot? Dup-aia m-am trezit cu nu știu câte de-astea de la ANAF, pentru că tata se ocupa de toată birocrația asta din jurul meu. M-am trezit după 3 ani de zile cu restanțe. Habar nu aveam. (…)

În plus, Ilinca Vandici a povestit că a trecut și printr-un episod de depresie, imediat după ce l-a născut pe băiețelul ei Zian. A avut atacuri de panică și crize de plâns incontrolabile.

„Prima oară am simțit depresia după ce l-am născut pe Zian și s-a manifestat prin atacuri de panică și prin crize de plâns pe care nu mi le explicam.

Nu puteam controla nimic. (…) Mie îmi place să dețin controlul, iar după naștere nu am putut face asta. (…) Îmi era frică, eram panicată, el plângea, eu nu știam ce să-i fac. Atunci mi s-a declanșat, a fost o depresie post-natală pe care nu am tratat-o pentru că nu am avut timp.

Am revenit la muncă și s-a rezolvat. (…) Dar în pandemie am stat iar doar acasă cu copilul, nefăcând nimic, neplecând nicăieri, nemuncind. Mi s-a reactivat. De data asta am luat decizia deșteaptă de a apela la ajutor de specialitate. De atunci fac terapie”, a mai spus ea.