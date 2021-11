Andreea Bănică îi dă replica Juliei Chelaru, care a criticat-o aspru la TV. Mesajul ei integral EXCLUSIV

Cele două artiste, foste colege de trupă, au petrecut ani buni împreună, fiind în topurile muzicale mult timp. De când drumurile lor s-au despărțit, mai ales în ultima perioadă, nu și-au mai vorbit. Mai mult, invitată la Pro TV, Julia a atacat-o pe Andreea, despre care a spus, printre altele, că dădea dovadă de vanitate, era ușor idividualistă și tăioasă la vorbă.

În schimb, Andreea Bănică, nu s-a arătat deranjată de spusele fostei sale colegă de trupă.

Alături de Claudia Pătrășcanu, Andreea Bănică și Julia Chelaru au făcut furori cu trupa Exotic, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Dintre cele trei, Andreea Bănică s-a menținut în topurile musicale, și printr-o carieră solo, și este singura care nu a divorțat.

Ea are o căsnicie reușită cu Lucian Mitrea și doi copii, Sofia Maria și Noah. Julia s-a despărțit de Bogdan Jianu, în urmă cu câțiva ani și nu are copii, în timp ce Claudia Pătrășcanu, mamă și ea a doi copii, se află în proces de divorț de Gabi Bădălău.

Deși o duce cât se poate de bine, și pe plan personal, Andreea Bănică nu a ascuns însă faptul că a suferit foarte mult în această perioadă. Motivul?

„Concerte nu mai are nimeni… Stăm și suportăm ce se întâmplă. Artiștii au suferit mult. Eu am suferit enorm, pentru că asta e meseria mea. Am suferit că nu pot urca pe scenă”, ne-a spus aceasta. În schimb, artista se poate bucura că petrece mai mult timp cu familia sa.