Ce preț are o pizza în restaurantul Patriziei Paglieri. Ți se pare scumpă sau nu?

Patrizi Paglieri este unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România. A făcut parte din juriul emisiunii „Masterchef”, dar românii au ajuns să o cunoască și mai bine în urma concursului „Asia Express”. După întoarcerea sa acasă din Georgia, Patrizia s-a dedicat exclusiv afacerii sale. Are un restaurant în București cu specific italian, iar pizza este preparatul prefereat al clienților. Iată ce preț are o pizza în localul cu circuit închis al celebrului chef.

Meniul restaurantului Patriziei Pagleiri, local situat pe Calea 13 Septembrie din Capitală, este variat. Poți comanda paste, supe creme, burgeri și numai, însă favorita clienților este pizza. Este făcută în stil italian, iar fiecare sortiment are ingredientele din rețeta originală.

În ultima perioadă prețurile la produsele alimentare și nonalimentare au explodat, însă cu toate acestea, Patrizzia Paglieri nu a făcut rabat de la calitatea produselor. Prețul unei pizza cu diametru de 30 cm poate varia între 24 de lei și 49 de lei, în funcție de sortiment.

Din echipa noii emisiuni matinale difuzată de Kanal D, „Dimineața cu noi”, face parte și Patrizia Paglieri. Ea își delectează în fiecare zi colegii de platou cu cele mai gustoase rețete. Aceasta a povestit, în culisele emisiunii, cum a fost viața ei din perioada adolescenței, trăită cu intensitate maximă într-una dintre cele mai importante stațiuni de pe Riviera italiană, Sanremo.

Fire rebelă, Patrizia a dezvăluit că reușea adesea să își sperie părinții prin „boacănele” pe care le făcea.

“Făceam des boacăne. Părinții mei lucrau până târziu, eu rămâneam cu bunica și plecam pe geam de acasă; reveneam cu puțin timp înainte să se întoarcă părinții mei de la serviciu. De la 16 la 24 de ani, până m-am căsătorit, le-am tot dat bătăi de cap părinților mei.

Avem prieteni buni, voiam să plec să mă distrez, trăiam la Sanremo, acolo e greu să fii cuminte. Mă bucur că nu am fost cuminte, că m-am distrat! Îmi amintesc că am plecat cu barca cu prietenii, fără să îmi anunț părinții, însă a doua zi, de pe mare, le-am spus pe unde sunt, nu am vrut să se îngrijoreze. Mie mi se părea firesc să fac asta, să mă bucur de viață.

Aveam prieteni ok, buni, nu aveau de ce să își facă griji, nu m-am gândit că ai mei se vor panica”, a povestit a Patrizia Paglieri.