Adrian Minune a mers la McDonald’s să-și ridice comanda cu Glovo. Cum au reacționat angajații VIDEO

Adrian Minune a reușit să îi surprindă pe angajații și clienții unui lanț uriaș de mâncare fast-food. Celebrul manelist a mers să-și ridice comanda de la McDonald’s. Cum au reacționat cei care se aflau atunci în restaurant?

Adrian Minune nu are nevoie de nicio introducere și cu siguranță datorită notorietății sale uimește cu fiecare apariție. Angajații unui restaurant McDonald’s au fost surprinși de faptul că nimeni altul decât marele manelist a venit să preia o comandă cu Glovo.

Dialogul dintre artist și un angajat a fost filmat și este categoric genial. După câteva vorbe schimbate, cântărețul a fost refuzat. Acesta este unul din cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere din România și se pare că a decis de curând să mute spectacolul de pe scenă în fața unui restaurant fast-food.

Vedeta s-a prezentat la ghișeu pentru a-și ridica în voie comanda cu Glovo. Acesta desigur că a fost imediat recunoscut de un angajat care l-a lăsat pe artist fără preparatele dorite, crezând cel mai probabil că este o glumă și că totul se petrece pentru amuzamentul fanilor lui.

După câteva secunde, solistul a mai avut o tentativă de a-și ridica produsele, dar nici atunci nu a avut succes.Cel din urmă le-a cerut în zadar atenția celor din interior.

Din imaginile surprinse, angajații s-au distrat și ei în voie de scenele pe care nu le-ar fi crezut a fi adevărate, ulterior și-au continuat treaba în timp ce i-au închis speriați geamul de la livrări în momentul în care au văzut că sunt filmați.

Adrian Minune a rămas cunoscut datorită talentului său, dar a fost categoric o apariție puțin neobișnuită în ochii unora din cauza înălțimii sale. Mama artistului a vorbit despre acest detaliu care i-a adus în cele din urmă notorietatea și numele celebru de scenă – Copilul Minune.

”Eu am o nepoțică pe care am crescut-o odată cu Adrian, fără mamă, e mai mică cu o lună decât el, vedeam diferența dintre nepoțica mea și băiatul meu. (n.r. Adi) avea vreo cinci-șase anișori, cam așa, dar o problemă gravă de sănătate nu a avut. Bunicul lui din partea tatălui are trei frați, care sunt de aceeași înălțime. S-ar putea să fie din neam”, a spus Florența Simionescu, într-un interviu oferit la Antena Stars.