Ce poate face România dacă Rusia nu ne mai dă gaze. Opțiunile pe care țara le are de la vară

Conflictul armat din Ucraina îi îngrijorează atât pe oficialii țării noastre, cât și pe conducătorii statelor europene. Ce soluție are România pentru scenariul ipotetic în care țara nu ar mai putea importa gaze naturale din Rusia. Ce am putea păți iarna viitoare și la ce noi resurse am putea apela.

De unde ar putea primi România gaze naturale

După ce Rusia i-a declarat război Ucrainei, în dimineața zilei de joi, 24 februarie, conducătorii statelor din Uniunea Europeană, printre care și România, se pregătesc de un scenariu ipotetic îngrijorător în care nu am mai putea importa gaze naturale rusești.

În acest context, în iarna viitoare am putea aduce gaze naturale din țări precum Azerbaidjan și Qatar sau gaz lichefiat din Statele Unite ale Americii.

Singura condiție ar fi ca România să aibă acces la un nou coridor de transport, din sudul Europei, potrivit autorităților. În prezent, conducta ce face legătura între Grecia și Bulgaria este în construcție și urma să fie gata în vara anului 2022.

Pentru a beneficia de gaze naturale în următorul sezon rece, România ar putea primi 20% din consumul total de resurse, o parte din cât importăm, în prezent, din Rusia.

România ar putea primi gaz lichefiat prin conducta ce leagă Grecia de Bulgaria

Prin intermediul interconectorului dintre Grecia și Bulgaria, statul român va putea primi resurse de gaz lichefiat, un gaz natural mult mai ușor de transportat, comprimat și răcit la -160 de grade Celsius.

Odată intrat în sistemul bulgar, România va putea primi reursele de gaz lichefiat prin conducta Giurgiu-Ruse, care a fost construită acum câțiva ani. Astfel, țara noastră ar putea primi gaz de oriunde, precum Azerbadaidjan, Qatar sau Australia.