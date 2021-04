Ce au pățit concurentele la Survivor România 2021, de fapt. Pericolul la care se expun constant

De câteva săptămâni bune, internauții și telespectatorii emisiunii Survivor România au observat câteva schimbări drastice la câteva dintre concurentele din Republica Dominicană. Atât Faimoasele cât și Războinicele s-au confruntat cu anumite probleme minore de sănătate, care le-au dereglat sistemul hormonal, astfel încât Mellina și Elena Marin s-au trezit cu fețele puțin mai umflate.

Vigilenți ca întotdeauna, telespectatoriloe nu le scapă nimic. Așadar, urmăritorii competiției care se desfășoară în Republica Dominicană au luat cu asalt rețelele de socializare și au trimis sute de mesaje cu privire la acest subiect: de ce s-au îngrășat concurentele de la Survivor atât de mult și de ce au fețele umflate?

Atât Războinicii cât și Faimoșii s-au hrănit cu orez și nucă de cocos, în ultimele luni. Din păcate, pentru unele dintre concurente această combinație amestecată de alimente plus oboseala fizică acută de la probele de pe traseu a fost prea mult. Mellina, Roxana Ghiță, Alexandra Stan, Marinela și Majda sunt doar câteva dintre fetele care s-au plâns de probleme de sănătate în competiție.

Roxana Nemeș a fost cea care a povestit care au fost motivele pentru care a trebuit să renunțe la concurs. Faimoasa blondină a dezvăluit problemele cu care s-au înfruntat femeile înainte și după probele de la Survivor și care a fost motivul real al dereglărilor hormonale pe care toate fetele le-au experimentat.

„Nu mă aşteptam să ies din cauza sănătăţii. Am început într-o zi să simt o durere surdă de stomac, nu mi-am făcut griji şi, după patru zile, la un joc, am simţit că mă înţeapă foarte tare şi am mers să fac o ecografie.

După ecografia din Dominicană mi-au spus că este vorba de o inflamaţie. Acum urmez un tratament şi sper să nu fie nevoie de intervenţie chirurgicală. Ţin şi o dietă. De aceea nu m-am întors în junglă, unde mâncam numai cocos. Au fost şi alte neplăceri pentru o femeie. Ne-am spălat şi am băut apă din mare.

Chiar mă gândeam că poate la un quizz vom câştiga şampon, dar mai mult îmi doream mâncare, ne era foame tuturor. M-aş fi bucurat şi pentru şampon. Singura opţiune era baia în mare şi de la sare aveam pielea foarte uscată. Toate condiţiile astea grele ne-au provocat dereglări” a dezvaluit Roxana Nemes.