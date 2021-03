Ce pensie uriașă are un procuror din Iași. Câți bani câștigă în fiecare lună

Fostul procuror Gheorghe Șuhan beneficiază de cea mai mare pensie din județul Iași. Bărbatul primește o pensie lunară de aproximativ 39.000 de lei. Gheorghe Șuhan spune că nu cheltuie bani pe lucruri nefolositoare sau excursii scumpe și extravagante. De asemenea, cu toate că a ieșit la pensie acum 15 ani, acesta continuă să-și continue profesia ca și avocat.

Fostul procuror a fost numărul 2 a nivel național din cadrul Parchetului Național Anticorupție, el fiind unul dintre primii procurori ce au ajuns la nivelul acestei structuri. A fost și membru al Consiliului Superior al Magistraturii, iar în urmă cu aproximativ 15 ani a ieșit la pensie. De-a lungul timpului, a beneficiat de cea mai mare pensie la nivelul județului Iași, aproximativ 8.000 de euro. Gheorghe Șuhan povestește că a ieșit la pensie când avea vârsta de 16 ani și că încercă să-și ajute rudele cât mai mult.

„În momentul în care am ieșit la pensie, aveam vârsta de 60 de ani și 32 de ani cu activitate de procuror. Însă vechimea în muncă era mult mai mare. La magistrați, vechimea este cea a activității prestate propriu-zis ca judecător sau procuror. Nu este vechime ca la personalul instituțiilor militarizate, ci exact cât ai muncit. Pensia mea este de 39.000 de lei, bani în mână, cum se spune”, a declarat ieri Gheorghe Șuhan.

De asemenea, a afirmat și că își ajută fiica care încearcă să urmeze aceeași cariera ca și el.

Fostul procuror a admis că a încercat mereu să ajute alte persoane din punct de vedere financiar, atunci când a avut posibilitatea. Nu cheltuie banii pe excursii extravagante sau mașini de lux deoarece nu a părăsit granițele României din urmă cu 16 ani. De asemenea, având în vedere că soția sa are probleme de sănătate, nu s-a pus probleme de vreo vacanță. Este mereu alături de ea atunci când are nevoie.

„În contextul dat, despre excursii nici nu poate fi vorba. Eu n-am mai ieșit din țară din 2005. N-am fost în concediu. Am o mașină din 2007, un Hyundai vechi”, a precizat fostul număr 2 din PNA.

Gheorghe Șuhan spune că a ajuns la această pensie după ce a muncit ani întregi și că a avut o contribuție semnificativă la sistemul de pensii.

„Am activat ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și am fost adjunct al procurorului general. În aceste funcții am avut unele indemnizații. Întreaga activitate a fost trecută în cartea de muncă, nu am făcut vreodată vreo golăneală! Activez de 15 ani și ca avocat, unde contribui lunar cu tot ce trebuie. Unii spun că este vorba despre o pensie «nesimțită» sau altceva… Este vorba despre o pensie muncită. După atâția ani de activitate, este normal”, a încheiat cel mai invidiat pensionar din județul Iași.