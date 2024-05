Ce pensie umilitoare are Jean Paler în 2024, după 50 de ani de muncă. La un pas de infarct când a primit factura la curent: ”De unde să plătesc?” EXCLUSIV

Jean Paler, artistul care, în ultimele opt luni, a fost tratat de medicii din cinci spitale, ca urmare a gravelor probleme cardiace, susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că a suferit un șoc în momentul în care a primit factura de regularizare de la Electrica Furnizare. Chiar de Paște. După repetatele probleme cu această companie unde este abonat, Jean Paler a luat o decizie drastică.

Jean Paler a primit factura de la Electrica Furnizare chiar de Paște. A încercat în zadar să ia legătura cu un reprezentant al companiei pentru explicații. Prin urmare, el cere acum ajutorul prin intermediul Playtech Știri:

”A doua zi de Paște am primit factura de regularizare, de la Electrica Furnizare, de aproape 1.900 de lei. În plus, lunar îmi vin de la ei facturi de vreo 600 de lei. Suni, răspunde nonstop robotul. Mulți oameni se plâng că acest număr de telefon, unde compania susține că poți lua legătura cu ei, nu este valabil. Nu e normal să sune ocupat la orice oră din zi și din noapte. Nu am de cine da, cu cine să vorbesc”, povestește actorul Jean Paler.

Actorul Jean Paler, vestit pentru pensia extrem de mică, după cei 50 de ani închinați scenei, se află în imposibilitatea de a achita uriașa factură:

”La ce mizerie de pensie am, nu am de unde plăti! E enorm. Am aflat că, dacă nu voi achita suma, rămân în beznă. Mulți clienți au pățit așa, toți îmi spun că îți taie curentul și că rămâi fără contoar. Dacă vrei remontarea lui costă peste 600 de lei. Și mai dai încă 600 de lei pentru rebranșare, ca să-ți dea drumul la curent. Pensia mea este de 1.600 de lei, de unde să plătesc, îi țin și eu de mâncare și de medicamente, căci am problemele mele mai vechi cu inima. Acum sunt bine, dar iau toată viața pastile”, ne-a mai spus Jean Paler, exclusiv pentru Playtech Știri.