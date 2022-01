Ce pensie a primit Mircea Solcanu în ianuarie 2022, după ce Guvernul a promis majorări: „Dădeam petrecere” (exclusiv)

La finele anului 2021, ministrul Marius Budăi anunța că pensionarii vor beneficia de sume în plus, fiind vorba de cei cu pensii sub 1.600 de lei. Așa-zisa a treisprezecea pensie a devenit realitate în această primă lună a anului 2022. În același timp, în această seară același ministru spune că nu va micșora pensiile, chiar dacă bugetul pentru pensii asumat în PNRR ar fi trebuit diminuat. Printre cei care au beneficiat de acest ajutor este și fostul realizator TV, Mircea Solcanu.

La începutul lunii decembrie 2021, ministrul Marius Budăi anunța o primă măsură de ajutor social pentru pensionarii cu pensii sub baremul de 1.600 de lei. Conform acestuia de la 1 ianuarie 2022 s-a implementat „A treisprezecea pensie” pentru această categoie socială.

Conform actului normativ, sumele ce vor ajunge la această categorie socială este de 1.200 de lei, care se adaugă doar o singură dată, la început de an, la pensiile alocate acestora și încadrate sub 1.600 de lei. Cu toate astea, cei cu pensii peste acest barem au părut extrem de nemulțumiți pentru că nu ar fi primit această indemnizație. Marius Budăi a explicat care este motivul, accentuând clar cine beneficiază de cei 1.200 de lei.

Vorbim aici de un sprijin financiar acordat de stat pentru cele mai vulnerabile categorii de persoane. Acestea sunt familiile cu copii mulți, şi am majorat alocaţiile, sunt persoanele cu dizabilităţi, unde am instituit a 13-a indeminizaţie şi sunt acele persoane cu pensia minimă şi cu venituri până în 1600 lei.”, a declarat zilele acestea Marius Budăi .

„Noi am vorbit de pensiile mai mici sau egale cu 1600 lei, prag care reprezintă nivelul pensiei medii în luna decembrie. 2,45 milioane de seniori se încadrează până la 1600 de lei. Noi suntem obligați că şi guvern, indiferent care ar fi culoarea lui, eu sunt mândru că vorbesc de pachetul social PSD unde am reușit să majorăm şi alocațiile. Noi vorbim în ordonanță de venituri, de pensia până la 1600 lei şi de acele indemnizații speciale. Nu mă refer la pensii speciale ci la acele indemnizații plătite.

Printre cei 2.500.000 de români care au beneficiat de sumele anunțate de Marius Budăi, având o pensie lunară de 750 de lei, se numără și fostul realizator TV Mircea Solcanu. Situația fostului prezentator TV este una dramatică, având în vedere că a fost forțat de starea sa de sănătate să se pensioneze pe caz de boală.

În urmă cu zece ani, în urma unor complicații, Mircea Solcanu avea să sufere intervenții chirurgicale la nivelul creierului. Într-o relatare emoționantă, Mircea Solcanu spune că a primit banii promiși de ministrul Marius Budăi, declarând:

„Ieri am primit banii. O să păstrez talonul. Pentru cei cu pensiile mici, este un mare ajutor. Din păcate, e doar pentru luna ianuarie suma asta. Păi, făceam petrecere, dacă rămânea așa tot anul. După 3 ani în care nu am luat bursă, ci pensie, acum pensia mea a „bătut” luna asta bursele pe care le iau colegii mei de facultate, la Actorie.

Eu am o pensie de 760 de lei, acum am luat 2.000 de lei. Dacă rămânea așa, de 2.000 de lei, eram „like a boss”. Dar, de la 760 de lei, când primesc de obicei, la 2.000 de lei, cât am primit ieri, e un șoc pentru oricine.”; spune Mircea Solcanu, preluat de Impact.ro.