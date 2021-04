Ce pensie a ajuns să aibă marele actor Mitică Popescu în 2021: ”Nu am cum să primesc doar atât!” EXCLUSIV

Actorul Mitică Popescu, celebrul prezentator al emisiunii “D-ale lui Mitică”, de la TVR 2, a luat atitudine, după ce s-a zvonit că ar avea o pensie lunară de 1.300 de lei. Sătul să mai fie compătimit, artistul ne-a făcut unele dezvăluiri, în exclusivitate pentru playtech.ro: ”Am muncit 53 de ani, n-am cum să primesc doar atât”. Artistul condamnă și noile restricții din București, la vreme de pandemie: ”Am ajuns să stau cu ceasul după mine, să ajung la magazine, ca să nu închidă”.

Cum se descurcă financiar Mitică Popescu?

Mitică Popescu: ”După 53 de ani de activitate, am o pensie lunară de peste 5.000 de lei, plus banii pe care îi primesc din drepturile de artist”.

Mitică Popescu neagă zvonurile că moare de foame și că pensia lui ar fi de doar 1.300 de lei. Contactat de reporterii Impact.ro, Mitică Popescu ne-a spus, în exclusivitate pentru playtech.ro: “Nu este adevărat, nu am o pensie atât de mică.

După 53 de ani de activitate, nici nu aveam cum să primesc doar atât. Am o pensie lunară de peste 5.000 de lei, plus banii pe care îi primesc din drepturile de artist. Nu am ajuns la sapă de lemn. Nu am cum, pentru că am muncit toată viața, nu am cum să primesc o pensie atât de mică”.

”Consum doar bere fără alcool!”

Mitică Popescu s-a supărat după ce a fost pozat în baruri, iar pozele au fost văzute de o țară întreagă: ”Am văzut prin presă că stau prin baruri și beau tot felul de băuturi alcoolice, dar nu este adevărat, eu consum doar bere fără alcool”.

Cum se descurcă în pandemie?

Prezentatorul emisiunii “D-ale lui Mitică” (TVR 2) ne-a mai mărturisit că, pentru Sărbătorile Pascale, nu va face vreo mare aprovizionare, fiind invitat de onoare la masa plină de bunătăți a prietenilor: “În seara de Înviere merg, ca tot creștinul, la Biserică, am văzut că avem voie acest lucru, după care, mergem acasă. Nu o să gătesc de Paște, pentru că sunt invitat la masa unor prieteni și cunoștințe, o să pregătească ei tot felul de bunătăți, sunt sigur”.

Mitică Popescu, nemulțumit de restricțiile dure: ”Am ajuns să stau cu ceasul după mine, să ajung la magazine, ca să nu închidă”

Celebrul actor nu este de acord ca vinerea, sâmbăta și duminica magazinele să se închidă mai devreme, la ora 18.00: “Nu am avut COVID-19, mulțumesc lui Dumnezeu, am fost sănătos. Încă nu m-am vaccinat, dar văd că ne constrânge până ajungem să ne vaccinăm cu toții. Nu îmi plac aceste noi restricții, este foarte greu că am ajuns să stau cu ceasul după mine să mă duc la magazin ca să nu închidă. Este adevărat că nu doar mie îmi este greu, ci tuturor, nu sunt eu victimă”. Mitică Popescu a interpretat roluri memorabile, în zeci de piese de teatru și în filme. Actorul s-a făcut remarcat în producțiile ”De ce se trag clopotele, Mitică?” (1981) și ”Moromeții” (1987). În urmă cu 12 ani, actorul a primit „Premiul pentru întreaga activitate”, în cadrul Galei Uniter.