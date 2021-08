Ce pasiune secretă are Cabral. Prezentatorul s-a redescoperit la 43 de ani

Celebrul prezentator de televiziune le-a dezvăluit fanilor noua sa pasiune. Vedeta s-a redescoperit la vârsta de 43 de ani. Ce face acesta cu mare drag în timpul liber? Moderatorul a spus cum se simte și a mărturisit că are planuri mari în viitorul apropiat.

Celebrual prezentator de televiziune nu se limitează la lucrurile pe care le practică deja și considerând că are timp pentru încă o nouă pasiune, s-a redescoperit la 43 de ani. Mai exact, vedeta adoră acum navigatul pe mare, a vizitat deja mai multe țări pe velier și are în plan ca în viitorul apropiat să le ofere proaspeților miri o experiență unică, nunta pe mare.

Soțul Andreei Ibacka a acceptat invitația în emisiunea ‘Vorbește Lumea’ de la Pro TV. După ce a vorbit despre noul sezon din cadrul show-ului “Ce spun românii”, a oferit detalii despre noua sa pasiune – navigatul pe mare.

Acesta alături de partenerul său s-a gândit să le ofere tinerilor îndrăgostiți care vor să-și unească destinele oportunitatea de a organiza evenimentul pe mare: “Regula e să ieșim în apele internaționale. Și eu încep să oficiez nunți pe velier”, a spus Cabral.

Bărbatul nu a spus niciodată ‘nu’ provocărilor și noului în viața sa. Deși mulți ar crede că a avut o evoluție lină, nu s-a trezit actor și prezentator de TV peste noapte. Acesta a încercat multe alte meserii de-a lungul timpului și a făcut tot ceea ce a fost nevoie ca să răzbească.

“Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte, când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei”, declara Cabral chiar pe blogul personal, în urmă cu ceva timp.