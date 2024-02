Ce părere au părinții Gabriellei Nastas despre Kamara? Artistul este un bărbat romantic: “Mă trezesc cu bilețele și petale de trandafiri” VIDEO EXCLUSIV

Gabriella Nastas a fost prezentă la concertul caritabil de la sala Luceafărul, pentru a fi alături de Ana Mardare, în cele mai grele momente ale vieții sale. Kamara a urcat , de asemenea, pe scenă, iar toți colegii de breaslă au pus mână de la mână pentru a o ajuta pe frumoasa artistă în lupta cu boala.

Gabriella Nastas și Kamara trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de un an jumate. Cei doi au fost, inițial, buni prieteni, însă într-un moment neașteptat, cei doi și-au declarat dragostea și au pornit la drum împreună.

Totuși, mama brunetei a avut un rol important, chiar ea a împins-o pe Gabriella în brațele lui Kamara. Aceasta, totodată, cântăreață, ne-a oferit un interviu exclusiv și ne-a spus ce părere au părinții ei despre Kamara, dar și cât de romantic este artistul, de fapt.

Gabriella ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, dezvăluind cum și-a dat seama, de fapt, că cel pe care îl căuta era chiar în fața ei.

“Mama a fost prima care mi-a deschis ochii. Eu și Kamara am fost prieteni mult timp, l-am ținut într-o zonă a prieteniei. Eu aveam alte gânduri, am avut încercări care au eșuat și am zis la un moment dat că nu mai vreau nicio relație.

Mama mi-a deschis ochii și m-a întrebat ce caut, de fapt,la un bărbat, am început să am o discuție cu ea, astfel ea mi-a spus că există un bărbat așa cum îl vreau eu, este chiar în fața mea, dar eu nu îl vedea. Atunci m-am gândit, l-am testat și eu cumva, i-am testat sentimentele și a existat o chestie…

El ieșea cu fete, noi fiind prieteni, ne întâlneam, începusem să fiu geloasă, dar nu am zis, pentru că sunt o femeie mândră. S-a întâmplat la un moment dat, amândoi singuri, cu aceleași sentimente și uite că suntem bine. Suntem împreună de 1 an jumate.”, ne-a dezvăluit iubita lui Kamara, în exclusivitate pentru Playtech Știri.