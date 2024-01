Iubita lui Kamara spune adevărul despre povestea de dragoste cu artistul. Motivul pentru care și-au oficializat relația abia acum: “N-am vrut să fiu percepută ca iubita lui X” EXCLUSIV

Kamara și Gabriella nu s-au ferit niciodată să se afișeze în spațiul public împreună, însă nu recunoșteau că formează un cuplu. Pe atunci, cei doi se afișau în calitate de prieteni. De mai mult timp au apărut zvonuri cum că artistul și frumoasa brunetă trăiesc o poveste de dragoste, chiar din perioada în care el era concurent la Survivor România, iar aceasta îi lua apărarea în diferitele scandaluri. Acum, după ce artistul a recunoscut că într-adevăr, formează un cuplu cu Gabriella, care, de asemenea, are proiecte muzicale, aceasta ne-a spus adevărul pentru care au ținut relația secretă!

Relația dintre Kamara și Gabriella Nastas a început într-un mod neașteptat. Se pare că, cei doi au fost buni prieteni înainte de a porni la drum împreună. Interesant este faptul că, aceștia își ofereau sfaturi unul altuia despre relațiile pe care le aveau înainte, ulterior, s-au îndrăgostit, iar acum sunt de nedespărțit. Gabriella ne-a oferit mai multe detalii, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

“Noi ne cunoastem de mulți ani. Însă am devenit prieteni când am început să lucrăm împreună. Ne povesteam chestii, ne dădeam sfaturi despre relații. Eu îl ajutam pe el să cucerească fete și el mă ajuta pe mine. Ori eu eram în relație, ori el. Fiecare cu viața lui.

Gabriella ne-a dezvăluit motivul pentru care nu a recunoscut relația cu artistul până acum. Se pare că, artista nu a vrut să fie percepută ca fiind iubita lui Kamara, ci a vrut să fie recunoscută drept o artistă, mai ales pentru că are piese în plină desfășurare. Frumoasa brunetă a participat la Vocea României, iar de curând a lansat o piesă în colaborare cu What’s UP:

“Nu am fost discreți… decât la început. E absolut normal să ții lucrurile pentru tine până te simți în siguranță într-o relație. Noi am lăsat lucrurile să se întâmple, atât. Doar că nu am afișat asta, ca să nu ne dăm în spectacol. Plus că, fiind amândoi în același domeniu, toată atenția ar fi fost îndreptată asupra noastră, așa că am evitat, cumva, chestia asta și ne-am focusat ca noi sa fim bine înainte de toate.

Nu a fost o hotărâre pentru a ne afișa. S-a întâmplat pur și simplu să fim surprinși cu un pupic de 0,5 secunde la un eveniment și de acolo a ajuns în presă, iar de acolo am lăsat și noi să se întâmple pur și simplu . Oficializarea a făcut-o evident, Kamara. Poate ca s-ar fi întâmplat mai devreme, însă eu n-am vrut să fiu percepută ca “iubita lui X” așa cum se obișnuiește.”, ne-a mai spus iubita lui Kamara, în exclusivitate pentru Playtech Știri.