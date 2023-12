Proiectul surpriză pe care îl va avea Kamara: ‘Cu siguranță’. Artistul a dezvăluit tot EXCLUSIV

Kamara este unul dintre cei mai talentați artiști din România. Și-a descoperit talentele de la o vârstă fragedă și a reușit să își facă o carieră frumoasă în showbiz. Kamara este fost jucător de fotbal, cântăreț, jurnalist și…actor. Este plin de talente și nu s-a oprit niciodată din a se dezvolta pe plan profesional.

Cu toții îl știm din trupa Alb-Negru, dar Kamara este cunoscut și din serialul “Războiul sexelor”, dar și din „State de România”. În exclusivitate pentru Playtech Știri, acesta ne vorbește despre cariera sa în actorie.

Kamara este un artist în toată regula. Bărbatul este talentat atât în muzică, cât și în actorie. În general, muzicienii au talent și în zona actoricească. De ce? Ei bine, când urcă pe scenă, maschează orice grijă și problemă pe care o au acasă, având un mic joc de rol.

Kamara a pus acest talent în practică încă de la vârsta de 14 ani, primind primul său rol într-un film în Guineea. Ulterior, având roluri în seriale cunoscute, precum “Războiul sexelor” și „State de România”.

“Să devin actor? Păi sunt deja! Gândește-te că, cu mulți ani înainte, adică undeva prin 2006 am jucat în serial la Buftea. Am avut 54 de episode în Războiul Sexelor, iar în 2010 am avut 71 de episoade în State de România.

Sunt familiarizat cu platourile de filmare. Încă de la 14 ani am jucat într-un film, eram în Guineea, se numește Stăpânul Vorbelor. Când faci muzică, automat, știi ceva și din zona actoriei. Am pășit pe scenă la 5 ani, mergeam cu bunicii mei.

Fac parte dintr-o familie plină de talente, am o familie de artiști.”, ne-a declarat Kamara, în exclusivitate pentru Playtech Știri.