Unde a câștigat Claudia Cream mai mulți bani, la Exatlon sau la Ferma? Sumele sunt astronomice

Claudia Cream a participat, în cursul a doi ani, la două emisiuni foarte urmărite din România. Cântăreața a și stârnit invidie în ceilalți concurenți care i-au fost alături în competiția spre marile premii. Nici spre mirare…pentru că solista a reușit să obțină niște sume exorbitante pentru simpla apariție. Despre ce este vorba și cum a stârnit numeroase scandaluri din cauza banilor?

Claudia Pavel, cunoscută în showbizz drept Claudia Cream, a reușit să obțină sume foarte frumoase de la show-urile la care a participat în cursul acestui an. În ultima vreme pare că nu ratează prea multe emisiuni de aventură, cu toate că majoritatea o aveau în minte drept o persoană puțin fițoasă și nu foarte descurcăreață în condiții vitrege.

Bruneta a reușit să demonstreze chiar inversul. A stat în Dominicană, la Exatlon, fără prea multe resurse și fără lucrurile cu care se răsfață zi de zi acasă. De asemenea, nici la Ferma nu s-a lăsat mai prejos, unde a ajutat la spart lemne, la gătit și la curățenie, deși s-a cam sfiit de treabă, spun gurile rele.

Pe lângă astea, a reușit să stârnească invidie în Brigitte Sfăt din cauza sumei mult mai mari pe care o primea ca participantă al aceluiași show. Surse din showbiz susțin că frumoasa de la Cream a primit de la Pro TV 50.000 de euro pentru simpla prezență la Ferma, mai puțin cu 10.000 de euro decât a primit la Exatlon, conform unsitedemuzică.ro.

„Ea a zis că am fost cu soțul ei mort, după aia a zis că am împărțit eu cu Carmen Negoiță și cu ea încă un bărbat. De fapt eu am ieșit din FERMA în mod special ca să-i fac o vizită și domnului Năstase și actualului că să termin toată lista și să nu mai aibă nimic să-mi reproșeze”

Claudia Pavel