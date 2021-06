Oana Zăvoranu se bucură de mult succes. Vedeta are parte de o grămadă de fani în mediul virtual ce îi adoră fiecare apariție și abia așteaptă să afle detalii inedite despre cunoscuta brunetă, așa că aceasta a vrut să lămurească pe toată lumea și să povestească ce ofertă de muncă spectaculoasă a avut.

Oana Zăvoranu are o relație deosebită cu fanii săi, așa că bruneta discută cu aceștia ori de câte ori prinde un moment liber. De această dată, vedeta a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri în mediul online, așa că unul dintre admiratorii săi a vrut să știe dacă aceasta s-a gândit vreodată să lucreze ca agent secret. Nu mică le-a fost mirarea tuturor în momentul în care ea a spus că a primit o ofertă de acest gen, dar a refuzat-o.

„Da, m-am gândit de multe ori și chiar am fost ofertată de o agenție secretă în acest sens, dar am refuzat din unele motive…dar ador misterul și luatul prin surprindere, îmi place să pun în fața faptului împlinit anumite persoane în anumite situații și să storc informații secrete pe care să le folosesc când și dacă e cazul. Mă văd un agent 007 plin de realizări în domeniu.”, a transmis Oana Zăvoranu pe Instagram.

Pentru faptul că își ține fanii la curent cu tot ce face și nu se teme să spună lucrurilor pe nume atunci când este deranjată, Oana Zăvoranu are parte de admiratori extrem de dedicați. Ba chiar, într-un live susținut în mediul online, bruneta a descoperit că o tânără și-a tatuat numele său pe corp. De asemenea, aceasta a mărturisit că își dorește ca vedeta să îi devină rudă, spre stupoarea tuturor.

„Fana Oanei: Stai să îți arăt ceva. Uite aici (n.r. a arătat tatuajul cu Oana Zăvoranu).

Oana Zăvoranu: Nu cred! Deci tu ți-ai tatuat Oana Zăvoranu?

Fana Oanei: Da, bineînțeles. Ești feblețea mea numărul 1.

Oana: Mi s-a făcut pielea de găină, mă jur. Așa da! Așa da fană.

Fana Oanei: Am vrut să îți arăt la modul cel mai serios. Ți-am trimis poze pe Instagram și nu te-ai uitat. (…) Auzi, mai vreau să îți spun un singur lucru. Am emoții, nu mai pot. Am o rugăminte, dacă mă ajută Dumnezeu și rămân însărcinată, poți să fii nașa copilului meu?

Oana Zăvoranu: Să știi că eu niciodată nu am refuzat să botez un copil, deci, îți spun de acum cu toată dragostea da. (…) Să dea Dumnezeu să rămâi însărcinată și să jucăm la botez.”, a fost discuția dintre cele două.