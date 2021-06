Oana Zăvoranu se bucură de foarte multă atenție din partea fanilor ce o urmăresc încă de la primele apariții. Vedeta are grijă să îi țină aproape pe cei ce o privesc cu drag de fiecare dată, dar nici măcar ea nu se aștepta ca o fană să îi prezinte un tatuaj inedit. Se pare că totul are legătură cu bruneta, așa că toată lumea a fost uimită.

Oana Zăvoranu este urmărită de foarte mulți oameni în mediul virtual, așa că aceasta îi bucură pe fani cu păreri, fotografii sau live-uri în care discută deschis despre diferite subiecte. De această dată, bruneta a decis să îi lase pe câțiva admiratori să intre în discuție, așa că nu mică a fost mirarea tuturor în momentul în care o fană i-a dezvăluit brunetei că și-a tatuat numele său.

De asemenea, aceeași admiratoare și-a dorit să o roage pe Oana Zăvoranu să îi fie nașa copilului atunci când va deveni mămică. Bruneta, extrem de asumată și directă, este cunoscută pentru faptul că ține foarte mult la fanii săi, așa că nu a putut să o refuze pe tânăra ce o adoră.

„Fana Oanei: Am vrut să îți arăt la modul cel mai serios. Ți-am trimis poze pe Instagram și nu te-ai uitat. (…) Auzi, mai vreau să îți spun un singur lucru. Am emoții, nu mai pot. Am o rugăminte, dacă mă ajută Dumnezeu și rămân însărcinată, poți fi nașa copilului meu? Oana Zăvoranu: Să știi că eu niciodată nu am refuzat să botez un copil, deci, îți spun de acum cu toată dragostea da. (…) Să dea Dumnezeu să rămâi însărcinată și să jucăm la botez.”, au mai spus cele două.

În același live, Oana Zăvoranu a povestit o întâmplare extrem de amuzantă ce s-a petrecut pe când era elevă. Pentru că vedeta nu îndrăgea matematica, aceasta a încercat să copieze la o teză. Decizia aceasta nu a fost una extrem de bună, mai ales pentru că bruneta a fost prinsă de profesor.

„O singură dată în viața mea am încercat să copiez, respectiv mi-am făcut o fițuică la o teză la matematică. Pentru că nu aveam tehnică de copiat, când am dat să mă uit pe fițuică a venit profesorul direct și a zis: ‘Ce ai acolo?’. Eu de frică mi-am dat seama că a văzut fițuica și am băgat-o în gură și am înghițit-o. (…) Am înghițit fițuica și nu a putut să dovedească că am copiat.”, a zis Oana Zăvoranu.