Ce obsesie are Mihaela Rădulescu la Masked Singer, de fapt. A măcinat-o pe toată perioada filmărilor

Mihaela Rădulescy face televiziune de peste 25 de ani, fiind prezentă în diverse formate și show-uri. Deși unii ar putea crede că pentru ea televiziunea nu mai are niciun secret, iată că lucrurile nu stau chiar așa. Acum, la Masked Singer, Mihaela Rădulescu a dezvoltat și o ”obsesie”. Iată despre ce este vorba!

Provocarea verii pentru Mihaela Rădulescu este aceea de a se alătura echipei show-ului ”Masked Singer”, de la Pro TV, alături de ceilalți trei detectivi, Inna, Horia Brenciu şi Alex Bogdan. Aceasta are misiunea de a descoperi ce vedete îşi ascund identitatea sub măştile impresionante.

Mihaela Rădulescu a afirmat că misiunea de la Masked Singer a fost una dintre cele mai grele din cariera sa și că show-ul a fost, pentru ea, una dintre cele mai mai mari provocări, deoarece formatul a fost cu totul diferit de ceea ce a făcut până acum. La lansarea grilei de toamnă de la Pro TV, vedeta a mărturisit că a făcut și o adevărată „obsesie“, și anume, aceea că era sigură că printre concurenţi se află un coleg de beaslă de care este foarte apropiată.

„A fost un show total diferit pentru mine, am avut 13 săptămâni grele, a fost, poate, cea mai mare provocare din carieră. Uneori nu eram în stare să ghicesc nici măcar sexul vedetei din spatele măştii, darămite vedeta. În plus, ajunsesem să cred că sub toate măştile se ascunde Andi Moisescu“, a spus Mihaela Rădulescu ea la evenimentul de lansare a grilei Pro TV.