Mihaela Bilic, noua vedetă de la Pro TV. Ce emisiune va prezenta nutriționistul vedetelor, Oana Cuzino e istorie

Mihaela Bilic o înlocuiește pe Oana Cuzino la Pro TV. Ce emisiune va prezenta cunoscutul nutriționist? Fanii sunt extrem de bucuroși să o vadă într-o astfel de ipostază pe micile ecrane.

Mihaela Bilic, emisiune la Pro TV: ce proiect va prezenta nutriționistul?

Mihaela Bilic revine la Pro Tv! Oficialii postului au anunțat azi că medicul nutriționist a reînceput colaborarea cu celebrul trust. Ea va prezenta emisiunea ‘Doctor de bine’, proiect care până acum s-a difuzat online.

Emisiunea are un format asemănător cu ‘Ce se întâmplă, doctore’, prezentat ani buni de Oana Cuzino care a făcut un pas în spate recent din cadrul echipei Pro TV. Noul show se difuzează pe Pro TV Plus și moderatoarea alături de invitații săi oferă sfaturi medicale avizate despre coronavirus, dar și despre alte boli, simptome, tratamente sau reguli de conduită corectă pentru o viață sănătoasă și ținută sub control.

Mai mult decât atât, emisiunea îi sfătuiește pe telespectatori să meargă la medic pentru investigații când este cazul. Amintim că anterior Mihaela Bilic a fost în prim-plan în emisiunea ‘Arena Bucătarilor’, tot de pe Pro TV, preț de cinci ani.

„Vreau să vă anunţ că”

Specialistul a subliniat într-un mesaj de pe rețelele de socializare că nu a crezut că un medic nutriționist poate să-și găsească astfel locul într-o bucătărie și să completeze într-un mod pozitiv preparatele culinare de excepție care se găteau acolo.

„Dragii mei, duminicile vor fi mai triste fără voi. Vreau să vă anunţ că începând din luna martie nu o să ne mai întâlnim în fiecare weekend în cadrul emisiunii Arena bucătarilor’. Noul sezon va debuta într-o altă formulă. nu mă întrebaţi cine o să facă parte din echipă, nici eu nu ştiu. Producătorul emisiunii nu a găsit de cuviinţă să mă anunţe că încetăm colaborarea, cu atât mai puţin să-mi dea vreo explicaţie… aşa că sunt la fel de curioasă ca şi voi cine o să-mi ia locul. Probabil puţini ştiu că proiectul Arena bucătarilor’ nu este o producţie Protv, ci o emisiune creată/finanţată de Selgros, difuzată cu mulţi ani în urmă la Kanal D şi apoi la Protv”

Mihaela Bilic

Studii

Mihaela Bilic este unul din cei mai cunoscuți nutriționiști din România. Ea a absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila’ din Bucureşti în 1996, ulterior a făcut rezidențiatul în cadrul secției de Diabet și Boli de Nutriție a Spitalului Universitar de Urgență București, devenit mai apoi medic specialist în anul 2002.

Anul 2008 o regăsea deja în rolul de medic primar în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice. În anul 2013 a decis să-și aprofundeze cunoștințele și a făcut un master în psihonutriție la Paris.