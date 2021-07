Alex Gavrilescu s-a alăturat show-ului ‘Visuri la cheie’ de la PRO TV. Acesta și-a dorit ca telespectatorii să îl cunoască mai bine, așa că i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță totul despre viața sa și provocările pe care le-a depășit.

Multă lume abia așteaptă să vadă ce surprize mai pregătesc arhitecții de la cunoscuta emisiune. Se pare că Alex Gavrilescu nu și-a putut abține lacrimile atunci când a auzit povestea unei familii ce a fost ajutată de echipa ‘Visuri la cheie’.

”Merg cu motorul, e pasiunea mea. E frumos, solicitant la emisiune. E prima oară când mă simt mai om ca înainte. Am și plâns la povestea unei familii. Urmăriți emisiunea, o să iasă bine.

De asemenea, arhitectul a spus totul și despre trecutul său. Se pare că nu totul a fost roz atunci când vine vorba despre viața lui Alex Gavrilescu, dar acesta a reușit să treacă peste orice moment greu și să ajungă cât se poate de sus în carieră.

Chiar dacă, pe când era foarte tânăr, Alex Gavrilescu nu se bucura de sume mari de bani, el făcea anumite sacrificii pentru ca mulți clienți să îl vadă într-o lumină bună și să îi ofere proiecte ce îi asigurau traiul.

Am o mare pasiune, dar pasiunea mai trece și prin stomac. Mai trebuie să iei și bani. Un om nu va lucra cu altul ieftin, se va simți jignit. Oricum, mulți clienți erau investitori străini și eu aveam păr.

Dar clienții au fost suspicioși, a bătut la ochi mașina. Pentru a avea un portofoliu, eu am făcut multe gratuități.

Mă duceam pe ascuns pe la unii și le dădeam bani să mă mai învețe una, alta. Am închiriat și un Bentley, dar nu am luat acea lucrare. Era frumoasă, importantă și mi-o doream.

Mai mult, arhitectul a explicat și faptul că nu ar reuși să facă nimic dacă nu ar avea parte de o echipă în spate. Cât despre persoanele ce fac parte din emisiunea ‘Visuri la cheie’, ele l-au primit cu brațele deschise.

Alex Gavrilescu a trecut prin momente de cumpănă în urmă cu câțiva ani, iar Cătălin Măruță a rămas uimit în momentul în care a aflat cât de puternic este arhitectul.

Acesta a vorbit despre clipele în care și-a pierdut mama, explicând că viața i s-a schimbat după tragedia pe care a trăit-o în adolescență. Mai mult, arhitectul de la ‘Visuri la cheie’ nu și-a cunoscut niciodată tatăl.

„Mama a murit acum câțiva ani, la Târgu Jiu. A fost un moment în care s-au aprins multe lucruri în mine atunci. Mă duceam să îmi iau diploma și credeam că voi sărbători cu ea.

A făcut infarct, dar era destul de bolnavă. Eram adolescent. Acest lucru m-a schimbat mult, dar am scăpat de frici. Pe tata nu l-am cunoscut, nu ne-a interesat pe niciunul asta. Mama vorbea frumos despre el.

Răsplata visuri la cheie merită. Totul a meritat. Am fost singur și am descoperit că eu sunt tot ce am. Eram un ateu convins, dacă veneai cu religia la mine, nu.

Dar s-au schimbat lucrurile, am o credință dincolo de puterea mea de înțelegere. Nu am un nume pentru ea. S-a schimbat totul în viața mea.

Fiecare zi a mea era paranormală, creierul meu își făcea iluzii. Trăiam extaz și frică, în același timp. Două săptămâni, apoi m-am termperat că mă duceam pe câmpii. Acceptarea m-a dus acolo.

Când nu vorbești despre ce ai, nu e bine. Am fost puțin la terapie când a murit mama. Dar am renunțat când am văzut că răspunsurile sunt în mine. Asta fac acum, mă caut.”, a mărturisit arhitectul Alex Gaston pentru emisiunea lui Cătălin Măruță.