Ce o supără pe fiica lui Nicole Cherry? Părinții evită să facă această greșeală VIDEO EXCLUSIV

Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, au apelat, în urmă cu câteva luni, la serviciile unei bone, care să îi ajute cu fiica lor. În vârstă de 2 ani și 4 luni, Anastasia protestează doar atunci când părinții pleacă împreună, situație pe care cei doi o evită, pe cât posibil, pentru a nu-i pricinui micuței supărări. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a spus că a mers pe recomandare pentru bonă, fiind sceptică datorită întâmplărilor nefericite de care a auzit. În altă ordine de idei, micuța deja îi calcă pe urme mamei sale, Nicole Cherry spunând despre Anastasia că este fashionistă.

Nicole Cherry: “Dacă mă trezesc de dimineață, lucrurile merg altfel, am altă energie”

Am întâlnit-o pe Nicole Cherry, zilele trecute, la silent party, evenimentul Andreei Esca, prin care a sărbătorit cele 30 de ediții A list Magazine. Artista ne-a mărturisit că este matinală, evenimentul având loc dimineața, uneori trezindu-se chiar înintea fiicei sale.

Reușești să fii așa matinală de obicei sau este o excepție?

Când ai copil mic, da, reușești, lucrurile se schimbă, dar și înainte nu pot să spun că nu eram o persoană matinală. Îmi place. Simt că dacă mă trezesc de dimineață, lucrurile merg altfel, am altă energie.

Deci Anastasia e alarma ta din fiecare dimineață.

De obicei da. Dar să știi că sunt momente când mă trezesc și mai repede decât ea, pentru că îi place să doarmă, Slavă Domnului.

Aveai probleme într-un timp când plecai de acasă, pentru că trebuia să nu te vadă când ieși. În prezent cum e situația?

Depinde de moodul pe care îl are în acea zi. Sunt momente în care plec ușor și cumva înțelege și chiar îmi spune: “Pa, mami!” Momente cum s-a întâmplat ieri, când s-a supărat foarte tare. Cumva îmi dau seama că lucrurile devin mai serioase atunci când plec și eu și taică-su deodată, asta cumva nu prea îi convine. Așa dacă pleacă câte unul câte unul nu simte atât de tare lipsa.

Citește și: Cât i-a trebuit lui Nicole Cherry ca să-și convingă tatăl impresar să joace în ”Romina VTM”. George Ghinea: ”Eu știu ce am acasă”. EXCLUSIV

Nicole Cherry și-a luat bonă pentru Anastasia

Rămâne cu bunicii, adică cu părinții tăi?

Nu, nu rămâne cu bunicii, rămâne acasă în cea mai mare parte a timpului. De obicei când suntem la concerte sau plecăm 2-3 zile, atunci o duc la bunici. De câteva luni avem pe cineva care ne ajută și acasă și clar lucrurile sunt mult mai ușoare acum. A și crescut, înțelege altfel.

Mulți se tem de experiențele cu bonele. La voi cum a fost? Ați mers pe recomandare sau ați apelat la cineva din familie care are mai mult timp liber?

Am avut o recomandare și a fost foarte bine. Am fost sceptică și cumva faptul – că am auzit atât de multe povești – te face să fii așa, dar în cele din urmă am zis să am inima deschisă și să am încredere, pentru că Anastasia e un copil bun, adică nu creează probleme și e imposibil să nu te îndrăgostești de ea.

Nicole Cherry: “Florin are încă o fashionista în casă”

Am văzut că dă iama în dressingul tău. Cum vă descurcați?

Eu mă bucur, nu știu taică-su acum ce să zică. Are încă o fashionista în casă, dar e frumos. Îmi place relația mamă fiică și dintotdeauna mi-am imaginat că așa va fi. Chiar îmi bucură inima.

Obișnuiți să vă îmbrcați la fel sau fiecare cu gusturile ei?

Momentan nu e la vârsta la care să ceară neapărat ceva să se îmbrace sau să aibă vreo părere, dar mai sunt momente când poate alege o culoare. Dacă e ceva galben în mare parte îi place, pentru că asociază culoarea galben cu baby shark. Mami are roz, tati albastru și ea galben, cumva suntem un trio.

Nicole Cherry: “Orice proiect special pe care îl am în afara carierei muzicale mă bucură”

Pe plan muzical ce urmează? Se întrevede și vreo colaborare pe partea de film sau te tentează un serial?

Propuneri sunt, o să fie și o apariție destul de drăguță, care urmează într-un film. Pe lângă asta muzică multă, asta îmi place să fac cel mai mult și e clar că focusul meu este cel mai mare acolo, dar orice proiect special pe care îl am în afara carierei muzicale e binevenit și mă bucură.

Citește și: Cum arată sora lui Nicole Cherry. Cu ce se ocupă Carla, de fapt. Cele două seamănă ca două picături de apă

Video: Cătălin Shadi Sîrbu