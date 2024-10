Nicole Cherry și Florin Salam au cântat împreună la nunta Larisei Udilă. Momentul a devenit viral pe TikTok

Larisa Udilă și Alexandru Ogică au devenit o familie și în fața lui Dumnezeu și au ales să facă nunta într-un cadru discret. Cei doi au organizat totul pe repede-înainte și au făcut atât cununia religioasă, cât și petrecerea în timpul săptămânii. Cu toate acestea, totul a ieșit exact așa cum și-au dorit.

Larisa Udilă și iubitul ei s-au căsătorit religios, după 10 ani de relație. Cei doi au ajuns la altar pe 22 octombrie, iar o zi mai târziu a avut loc și petrecerea de nuntă. Pentru că au organizat totul pe ultima sută de metri, cei doi au ales să facă nunta în timpul săptămânii, nu în weekend.

La petrecere au participat toți prietenii lor apropiați, care s-au distrat până în zori pe muzica unor artiști consacrați. Unul dintre momentele la care invitații au scos telefoanele să filmeze a fost oferit de Nicole Cherry și Florin Salam. Cei doi au cântat împreună melodia ”Ederlezi” și au încântat invitații.

La un moment dat, și-a făcut apariția lângă ei și Adrian Minune, care i-a acompaniat. Momentul filmat s-a viralizat pe TikTok, iar cei care l-au văzut au reacționat imediat. ”Când vrea Salam să cânte, cântă, tată. Felicitări”, ”Piele de găină”, ”Omul care ne bucură și ne răcorește sufletul” – au fost câteva dintre comentariile de la postare.

Bruneta și partenerul ei au decis să organizeze nunta rapid și au reușit. Într-o postare pe Instagram, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!”, a spus că a avut lacrimi de emoție în ochi de la început până la final.

”22 octombrie 2024 – o zi binecuvântată, plină de magie pentru noi. Ieri, am avut onoarea și bucuria de a ne jura iubirea eternă în fața lui Dumnezeu, moment la care am visat toată viața! A fost cea mai frumoasă zi, un vis devenit realitate, înconjurați de cei mai dragi oameni. De la prima clipă în care m-am pregătit și când am pășit afară din biserică, lacrimile de bucurie nu s-au oprit.

Am simțit o emoție profundă, o bucurie copleșitoare, iar inima mea era plină de recunoștință. Mi-am dorit din suflet să am alături fiecare persoană iubită, pentru că viața este atât de imprevizibilă și aceste momente prețioase sunt de neînlocuit.Astăzi, continuăm povestea noastră de iubire cu o petrecere de suflet, pentru că, fiind miercuri și post, nu am putut sărbători cununia religioasă astăzi.

Abia aștept să vă împărtășesc toată povestea noastră și cum, într-un vârtej de emoții și surprize, am reușit să organizăm în doar trei săptămâni! Un vis împlinit, născut din iubire”, a scris Larisa Udilă, în dreptul unei fotografii cu ea și Alexandru Ogică în calitate de soț și soție.