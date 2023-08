Cum arată sora lui Nicole Cherry. Cu ce se ocupă Carla, de fapt. Cele două seamănă ca două picături de apă

Nicole Cherry este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Dacă toată lumea a auzit de ea și îi fredonează melodiile de ani buni, puțini știu că mai are o soră. Cu ce se ocupă, de fapt, Carla și cât de bine seamănă cele două. Sunt ca două picături de apă.

Toată lumea îi știe piesele și le fredonează, încă de pe vremea când avea doar 14 ani. A crescut acum, are 24 de ani și este o mamă și o parteneră de viață minunată. Puțini știu, însă, că Nicole Cherry mai are o soră, care îi seamănă perfect.

Nicole Cherry, pe numele real Nicoleta Janina Ghinea, este sora Carlăi Oprișan. Sora lui Nicole Cherry locuiește în Marea Britanie și este cu șase ani mai mare decât artista, dar se înțeleg de minune și au o relație specială.

Carla Oprișan are și ea o fiică, de trei ani, iar de meserie este tot artist. Chiar dacă nu activează în domeniul muzical, este și ea foarte talentată la machiaj, fiind make-up artist de profesie.

Nicole Cherry trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin Popa. Cei doi sunt de nedespărțit de ani buni, iar din iubirea lor a rezultat și o fetiță minunată. De doi ani, artista este mămică și viața ei s-a schimbat complet.

Este foarte ocupată, are multe concerte și evenimente pe care trebuie să le onoreze, dar nu uită de viața de familie. Anastasia este cea care îi dă putere să le facă pe toate și să meargă mai departe și atunci când simte că nu mai face față situației.

Artista recunoaște că este greu să fii mamă și să ai și o viață activă, dar nu se plânge. Nicole Cherry mărturisește că a învățat să fie echilibrată și să se accepte, cu bune și rele.

„Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe.

Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc că le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare.„, a spus Nicole Cherry pentru Adevărul.