Ce o roagă fiul Addei pe mama lui, mai mereu. A fost deschisă: „Nu l-am crescut să îi fie frică”

Adda e una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din România. Celebra cântăreață a vorbit, recent, într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la ego.ro, despre cea mai grea perioadă a vieții sale, lupta cu boala și puterea pe care i-o dă familia. Ce relație are cu fiul ei, Alexandru.

Adda a demonstrat, întotdeauna, că este o femeie puternică și extrem de capabilă de a depăși orice tip de obstacol s-ar putea pune în calea ei. Solista a mărturisit că are o relație extraordinară cu soțul ei, Cătălin Rizea, și fiul lor, Alexandru.

În ciuda faptului că s-a confruntat cu probleme severe de sănătate, Adda a dezvăluit că se simte mult mai bine și este fericită că se bucură de sprijinul celor mai importanți oameni din viața sa.

„Sunt foarte bine, mă bucur de viață, de concerte, de evenimente. Am filmat videoclip nou, lansez piesă nouă, am lansat album, urmează și în format fizic. Sunt foarte multe proiecte. Am foarte multă energie și sunt pusă pe treabă.

Șeful în casă este copilul, clar. În rest, eu și Cătă suntem la egalitate, tot timpul am fost așa. Este prima oară când îl iau (n.r. – pe Alexandru) la un eveniment de genul acesta. A vrut neapărat să vină și noi, de obicei, îi facem pe plac.

L-am mai luat la un concert foarte mare unde a cântat pe scenă. Vrea să cunoască lumea, să vadă unde merg mami și tati și vrem să îi arătăm și partea aceasta a vieții noastre.”, a declarat Adda, exclusiv pentru ego.ro.