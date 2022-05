Adda, revenire miraculoasă în doar câteva luni de la aflarea diagnosticului. A aflat că a luat boala de la mama sa. Interviu EXCLUSIV

Adda suferă de mai bine de doi ani de borelioză și a aflat că are această afecțiune după luni de vizite la medicii care-i puneau diverse diagnostice. De la începutul lui februarie, artista ia zilnic nu mai puțin de 26 de pastile, pentru a se vindeca. Adda are însă vești bune, pentru că doar după câteva luni de tratament, se va întoarce pe scenă, starea sa ameliorându-se miraculous. Mai mult, ea a aflat că a luat boala nu prin mușcătură, ci congenital, de la mama sa, potrivit propriilor sale mărturisiri, într-un interviu EXCLUSIV pentru playtech.ro.

Detalii despre starea de sănătate a artistei: cum se simte Adda?

Cum te mai simți? De când îți vei relua concertele?

Eu am mai cântat, da nu puteam să duc mai mult decât câteva piese, din cauza simptomelor avute. Urmează să încep concertele, or să fie concerte întregi, ca altădată. Am și la Bistrița, Slobozia, prin toată țara. Sunt pregătită, mă simt mult mai bine, abia aștept. Tratamentul durează doi ani și ceva. L-am început în februarie, dar deja se văd rezultatele. Neurologic sunt mai bine.

Ce s-a schimbat în aceste trei luni de tratament?

Acum am mai multă energie, înainte nu puteam să ridic o sticlă de apă. Parcă mi s-a luat ceața de pe ochi. Uneori mai am o oboseală, dar foarte rar și momente în care-mi scade energia. Și foarte rar o amețeală, dar nu se compară cu ce aveam înainte. Sunt lucruri pe care le pot duce, le pot suporta.

I s-a spus că se va recupera complet

Cum ai ajuns la acest tratament, după mai multe diagnostice greșite?

De mine se ocupă cel mai bun doctor din România, pe boli parazitare, de la o clinică din Constanța, unde merg periodic. Are rezultate foarte bune cu pacienții lui, toată lumea mi l-a recomandat. Medicul e pozitiv în ceea ce mă privește că mă voi recupera complet.

Majoritatea pacienților din România care au această afecțiune trec prin asta, li se pun diagnostice greșite. Am auzit niște povești de viață. Mulți au și nu știu, pentru că la fiecare se manifestă diferit. Există specii care te afectează neurologic, una care-ți distruge oasele, alta sistemul digestiv, alta care te distruge de tot, depinde de noroc ai…

În toate țările civilizate, dacă mergi la doctor și îi spui că ai dureri migratoare, că ăsta e primul semn, de exemplu mai întâi te doar mâna, apoi mijlocul, șoldul, te testează instant. La noi te trimit la psiholog. Nu există campanii de informare, așa cum ar trebui.

Și mama sa, testată pozitiv

Cum ai ajuns să ai această afecțiune?

La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit.

Și bunicii noștri de la țară, care mergeau pe câmp, au fost mușcați și au avut, dar fără simptome. La fel și copiii lor…Dar nepoții care sunt stresați, mânâncă totul procesat, stau în poluare, o manifestă. Eu nu sunt doctor, nu-s de specialitate, dar mi-e ciudă că nu se fac campanii de informare, că dormim în bocanci.

Boala sa, confundată cu simptomele post Covid

Ai vreun sfat pentru ca alte persoane să nu mai trăiască povestea ta?

E plin de căpușe, mare grijă la parcuri. Căpușele care transmit sunt cele micuțe, care seamănă cu furnicile sau cu păianjenii. E suficient doar să te muște, nu să și rămână în piele, sau să lase urmă de eritem. În câteva luni, poți cădea pe jos. Până depistezi, se agravează, poți paraliza.

Trebuie să înțelegi cum funcționează, cum să fii cu un pas înaintea ei, e foarte deșteaptă, sistemul imunitar nu o depistează, îl sfidează. Există analiza specifică și IGM-ul seric, care se face separat…Dacă e mare, e din această cauză. Sunt multe detalii pe care nimeni nu le spune.

Toți medicii mă întrebau dacă am fost înțepată. Anul trecut am vrut să mă testez, prin primăvară, când aveam primele simptome. După ce am avut Covid, am început să mă simt foarte rău. La doctor mi s-a zis că poate fi post Covid, că poate dura și șase luni vindecarea. Aveam probleme cardiace, tot felul de stări.

Dar de fapt era de la asta, bine că am descoperit-o, Deci mare grijă cu înțepăturile, oamenii să meargă direct la infecțioase, preventiv să ia antibiotic. Oricum există în protocol câteva luni, preventiv. Există o cremă foarte bună, sau șpray-uri care se dau pe haine, nu pe piele.