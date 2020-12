Ce o forțează Prințul William pe Kate Middleton să facă în public. Totul din cauza lui Meghan Markle

Informaţii incredibile din Familia Regală a Marii Britanii. S-a aflat ce o forţează Prinţul William pe Kate Middleton să facă atunci când ies în public. Se pare că de vină pentru asta ar fi cumnata celor doi, Meghan Markle.

Succesul înregistrat de Meghan Markle în întreaga lume l-a făcut pe cumnatul său să ia atitudine. S-a aflat ce o forţează Prinţul William pe Kate Middleton să facă în public, iar fanii cuplului s-au arătat surprinşi. Mai exact, moştenitorul tronului îi recomandă soţiei sale să vorbească natural şi să nu îşi mai facă probleme legate de ceea ce dezvăluie sau nu.

Invitată la un podcast cu Giovanna Fletcher, “Maăa fericită, bebeluş fericit”, aceasta a primit sfaturi importante înainte de a intra în direct chiar de la William.

Desigur, acesta nu este un comportament obişnuit al viitoarei regine, Kate, în vârstă de 38 de ani, fiind mereu precaută în declaraţii. Astfel, au apărut zvonuri conform cărora aceasta ar imita-o pe Meghan Markle, care se bucură de un succes uriaş tocmai datorită sincerităţii sale.

Plecarea Prinţului Harry şi a lui Meghan Markle în Statele Unite ale Americii nu le-a picat deloc bine celor din Familia Regală. Mai mult, se pare că relaţiile s-au răcit considerabil după ce au luat decizia de a părăsi Marea Britanie. Rivalitatea dintre cele cumnate a atins punctul maxim în momentul în care fosta actriţă ar fi făcut “refuzat” buchetul de flori trimis cu ocazia zilei sale de naştere de Kate.

Dacă este sau nu adevărat acest episod relatat de Omid Scobie şi Carolyn Durand în cartea “Findng Freedom” probabil că nu vom afla niciodată.

De curând, Meghan Markle a şocat pe toată lumea odată cu dezvăluirile făcute. Aceasta a povestit că, în vara acestui an, a pierdut o sarcină.

“După ce i-am schimbat scutecul, am simţit o durere ascuţită. Am căzut pe podea cu el în braţe, fredonând un cântec de leagăn pentru a ne ţine pe amândoi calmi, pe un ton vesel care contrasta puternic cu sentimentul că ceva este în neregulă. Am ştiut, în timp ce îmi strângeam la piept primul copil, că îl pierd pe al doilea”, a scris aceasta.