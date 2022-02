Ce număr de magie a făcut Mihai Bobonete la Românii au talent. Toți au rămas uimiți

Scena de la Românii au Talent a văzut și în episodul al treilea din sezonul 12 parte de o mulțime de surprize. Jurații au fost de-a dreptul impresionați de un număr de magie de-a dreptul nemaivăzut. Iluzionistul i-a chemat pe scenă pe Andi Moisescu și pe Andra. Pe cea din urmă a pus-o să închidă ochii, în timp ce prezentatorul a fost nevoit să extragă un cartonaș pe care era scris un cântec celebru.

Iluzionistul i-a spus lui Andi să cânte melodia de pe cartonaș în gând. Când Andra a cântat aceeași melodie cu cea inscripționată pe cartonaș, jurații și publicul au rămas mască.

Concurentul le-a arătat apoi tuturor cum s-a întâmplat totul. Când apăruse pe ecran înainte să vină pe scenă, i-a sunat telefonul, iar ringtone-ul a fost exact melodia pe care Andra a cântat-o.

„Ai reușit să faci un spectacol care pe mine m-a captat”, a spus Dragoș Bucur.

„Când m-a dus pe acolo pe scenă am zis du-te, mă. Eu nu pot să o joc, nici dacă aș vrea să îl ajut. Dar eu am auzit muzică undeva îndepărtat și am cântat”, a spus Andra.

„E și puterea mea de mentalist la mijloc”, a spus Andi.

Jurații s-au luat de mâini și l-au trimis pe concurent în etapa următoare.

Concurentul a apărut pe un ecran în fața juraților, înainte de a intra pe scenă.

”Domnule Bobonete, dvs. Aveți un pachet de cărți la dvs?”, a întrebat concurentul.

„De ce, că joc poker? Nu, îmi pare rău, n-am”. La câteva secunde, în buzunarul drept al vestei juratului a apărut un pachet de cărți.