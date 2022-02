Cine este Alex Furman, magicianul de la Românii au talent care a făcut armata în Israel VIDEO

Cine este Alex Furman, magicianul de la Românii au talent care a făcut armata în Israel. El a impresionat jurații și telespectatorii cu numărul său. Povestea sa de viață este cu adevărat impresionantă. S-a mutat singur la vârsta de 14 ani, a studiat design vestimentar, a lucrat în securitate în Anglia, iar în prezent este tatuator.

Alex Furman are 21 de ani și a impresionat încă de la prima ediție a emisiunii Românii au talent, sezonul 12. Alex Furman a vorbit pe larg despre decizia sa de a merge în armata israeliană.

„Decizia de a merge în armată a fost una foarte spontană. Inițial am dat la facultate pentru că am văzut că toată lumea face asta, deși în adâncul meu știam că eu nu sunt ca toată lumea. După câteva luni de facultate, am decis să fac o schimbare. Eram conștient că sunt imatur și deși am crescut, în interiorul meu încă eram un copil vulnerabil.

Armata mi s-a părut cel mai bun mod de a evolua ca persoană, fizic și psihic, și când am spus tuturor că vreau să merg acolo, faptul că oamenii mă vedeau incapabil, m-a motivat și mai tare să merg. La urma urmei, eu și prin magie și prin orice fac, încerc să arăt oamenilor că suntem capabili de orice.

Așa că mi-am luat inima în dinți și cu mult curaj, am plecat în Israel. Voiam să mă maturizez, să nu mă mai simt vulnerabil, să devin mai puternic din toate punctele de vedere, și să am niște experiențe mișto de povestit nepoților; consider că armata a bifat multe dintre aceste puncte.

A fost cea mai grea și, în același timp, cea mai frumoasă experiență din viața mea de până acum”, a spus Alex Furman pentru Click.ro.