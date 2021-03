Ce nu știau fanii despre Cristina ICH. Au fost uimiți să afle ce a primit de 6 ori

Cristina ICH este plină de surprize. Deși influencerița este o persoană deschisă cu urmăritorii săi și îi ține la curent cu rutina sa zilnică, fanii au rămas șocați când au aflat ce a primit frumoasa divă de șase ori. Ce a acceptat iubita lui Alex Pițurcă de la alți bărbați.

Este frumoasă, inteligentă, sociabilă și sinceră. Cristina ICH este una dintre cele mai apreciate și urmărite influencerițe de la noi din țară. Nu este o surpriză pentru nimeni faptul că iubita lui Alex Pițurcă este una dintre cele mai curtate femei din showbizul românesc.

Ochii verzi de felină, buzele naturale cărnoase, trupul sculptat ca de zeiță și nasul conturat i-au adus porecla de Angelina Jolie de România. Deși este foarte activă în mediul online, în special pe platforma socială Instagram, acolo unde-și ține fanii la curent cu tot ce face în viața de zi cu zi, se pare că există anumite lucruri pe care foarte puține persoane le știu despre Cristina ICH.

Frumoasa șatenă a fost cerută în căsătorie nu o dată, nu de două, ci de șase ori până acum, iar de fiecare dată răspunsul a fost unul negativ. Singurul căruia i-a spus DA a fost Alex Pițurcă, tatăl copilului său.

De ce nu a vrut Cristina ICH să se mărite, deși a avut posibilitatea de a se logodi de cinci ori până să-l cunoască pe actualul ei partener? Motivul divei este simplu. Șatena a considerat că nu va fi fericită alături de niciunul dintre foștii ei pretendenți și de aceea i-a refuzat pe toți.

„M-a cerut de ziua mea, pe 26 noiembrie, acum 2 ani, cu inelul pe care mi l-am dorit eu. Deci nici nu mă așteptam, i-am zis odată că îmi doresc genul ăla de inel și pac, m-a cerut! Am 6 inele de logodnă, n-am dat niciunul. A stai, 2 le-am vândut. A fost original, am fost la restaurant de față cu Cătă și un prieten, nici nu putea să pună întrebarea că se emoționase, pe mine mă apucase smiorcăitul și a fost singurul căruia i-am spus DA, că la restul am spus NU.”, a mărturisit frumoasa vedetă pe contul său de Instagram.