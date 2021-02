Cristina Ich își schimbă numele din buletin. Vedeta i-a luat exemplul lui Dorian Popa

Vestea pe care fanii Cristinei Ich nu credeau că o vor auzi vreodată. Frumoasa brunetă își schimbă numele din buletin. Care este motivul pentru care soția lui Alex Pițurcă a luat această decizie. Faimosul influencer i-a luat exemplul lui Dorian Popa. Cum o va chema de acum încolo pe Cristina Ich.

Când spui Cristina Ich te gândești, automat, la una dintre cele mai frumoase și populare femei din România. Influencerița cu milioane de urmăritori pe Instagram este una dintre cele mai îndrăgite persoane publice din peisajul monden autohton, loc pe care l-a câștigat datorită modestiei, veseliei și sincerității debordante pe care le afișează comunității sale de fani din mediul online. Frumoasa moldoveancă găsește mereu noi feluri de a-și uimi admiratorii, iar nici de data aceasta nu a dezamăgit.

După ce Dorian Popa a anunțat, recent, că-și va schimba numele, iată că acum a venit rândul faimoasei Cristina Ich să dezvăluie cum o va chema în buletin. Puțini știu faptul că numele frumoasei șatene din actul de identitate este Cristina Micu. Partenera de viață a lui Alex Pițurcă a hotărât să își schimbe numele, legal, în Cristina Ich, pentru ca și buletinul să reflecte numele care a făcut-o faimoasă în toată România.

Faimoasa creatoare de conținut de pe Instagram este una dintre cele mai urmărite și apreciate vedete din România. Cristina Ich susține că povestea din spatele alegerii acestei porecle (Ich) este foarte lungă, dar se bucură de succesul pe care l-a căpătat, lucru la care nu s-a așteptat niciodată, conform spuselor frumoasei șatene.

Cristina Ich isi schimba numele in buletin. Chiar dacă acum este una dintre cele mai cunoscute figuri publice din mediul online, Cristina Ich își amintește de unde a plecat și povestește cu mândrie despre cât de mult a muncit pentru a ajunge unde și-a dorit.

„Eu nu am fost conștientă. Ca un om inconștient, m-am băgat cu un băiat și am început să mă scălămbăi pe Facebook. Viață m-a dus unde a vrut ea. Eu am plecat, mama și-a refăcut viață, suntem o familie fericită. Am intrat la facultate, apoi eu am ajuns la o agenție de modeling am plecat la Milano, Londra. Mi se părea că băiatul de la Bromania seamănă cu actorul din Prison Break.

I-am dat un mesaj, am făcut un filmulet și a avut succes. Începi să ai succes și ai impresia că trebuie să faci tu lucrurile și să nu mai depinzi de nimeni. Să fiu propriul stăpân, să nu fiu la cheremul nimănui. Am început să fac chestiile astea de dezvoltare personală, cum să ne îmbracăm, și făceam niste porcarii la început. Eu am încercat să fiu pe placul tuturor dar am înțeles tărziu că nu se poate”, a declarat Cristina Ich, acum ceva timp, pentru alephnews.ro.