Cristina ICH, decizie radicală. N-a mai rezistat și le-a spus tuturor: e gata

Cristina Ich este una dintre cele mai frumoase din România. Ea este extrem de activă pe rețelele sociale, acolo unde ține legătura cu fanii ei și discută diverse subiecte. Recent, partenera lui Alex Pițurcă a avut parte de un moment mai neplăcut. Ea s-a dechis în fața fanilor săi și a povestit că a obosit și nu mai face față multor lucruri din viața ei.

Vedeta le-a povestit oamenilor că a ajuns să nu mai facă aceleași lucruri cu plăcere. Ea s-a referit la activitatea pe care o face pe Instagram și meserie de influencer pe care o are.

Tânăra a spus că deși îi plac banii, nu își dorește să fie condusă de ei. În plus, a spus Cristina Ich, ceea ce la un moment o bucura, acum a devenit un chin. Este obositor, așa că a ajuns într-un punct în care nu își mai dorește să facă asta.

”Îmi plac banii, dar nu sunt condusă de ei și nu o să ma las condusă de ei niciodată. Dacă nu fac lucrurile din plăcere mai bine nu le mai fac că plătesc cu foarte multă suferință (…) Urăsc că nu pot să mă prefac că nu sunt bine, când o să pot să fiu și eu diplomată.”, a spus Ich.

În ceea ce privește meseria de influencer, Cristina Ich spune că se simte ca la închisoare. Deși Instagramul a fost pentru ea o pantă de lansare, acum vedeta nu mai vrea să facă postări și spune că îi e dor să fie liberă.

Ea a început să plângă și a povestit că nu este fericită.

Vedeta a mai vorbit despre faptul că de câteva săptămâni a început să fac din ce în ce mai puține story-uri. Ea a explicat că nu se va lăsa condusă de bani.

”Noi am cam uitat să fim oameni. Chiar am uitat. Simți energia oamenilor, simți suferința lor și ce contează că sunt eu ok, dacă oamenii din jurul tău nu sunt ok. Noi ne hrănim cu energia oamenilor din jurul nostru. Nu trăiesc într-un glob. Și eu pot să simt energia voastră”, a mai spus ea.