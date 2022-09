Ce nu s-a văzut la tv la meciul West Ham – FCSB. Cum au reacționat fanii români când au aflat de decesul Reginei Elisabeta a II-a și cum s-a trăit pe stadion golul lui Andrei Cordea – FOTO & VIDEO

West Ham – FCSB a fost un meci cu o încărcătură emoțională deosebită. Cu aproape două ore înaintea partidei s-a aflat de moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar pe stadion s-a lăsat tristețea. Înaintea duelului din grupele Europa Conference League s-a ținut un moment, iar fotbaliștii celor două formații au purtat banderole negre.

FCSB și-a început aventura din grupele Europa Conference League la Londra, într-un duel cu West Ham United. Duelul s-a disputat în condiții speciale. Cu două ore înaintea partidei, oficialii de la Palatul Buckingham au anunțat decesul Reginei Elisabeta a II-a. „Noapte bună, doamnă”, a scris The Sun după ce s-a aflat tragica veste. Elisabeta a II-a nu a fost doar Regina Marii Britanii, vreme de șapte decenii, ci a tuturor celor 15 state care fac parte din Commonwealth.

Duelul West Ham – FCSB nu a fost nicio clipă sub semnul întrebării, deși urmează zece zile de doliu. Înaintea partidei s-a ținut un moment de reculegere, iar jucătorii și fanii au tratat cu mare respect acest moment.

FCSB a avut o galerie serioasă la duelul de la Londra. Fanii români au stat la cozi ca să prindă un bilet așa că pe stadion au fost aproape cinci mii de susținători ai echipei din România. Golul lui Andrei Cordea a fost sărbătorit cu entuziasm în sectorul nostru.

„Suporterii noștri au fost senzaționali, îi felicit pe această cale. Din păcate, nu am reușit să câștigăm jocul”, a declarat la finalul partidei Nicolae Dică.

Echipa lui Nicolae Dică a condus la pauză, dar totul s-a năruit după greșeala lui Târnovanu care a ieșit greșit și a faultat în careu, iar Bowen a egalat. Emerson și Antonio au stabilit rezultatul final: 3-1 pentru West Ham.

„Păcat că am făcut acel cadou, până atunci am făcut un joc foarte bun, defensiv am stat foarte bine. Și noi ne-am creat ocaziile noastre. Repriza a doua a fost foarte bună. Ei până la acel penalty nu au vut nicio ocazie. De la acel penalty au venit peste noi și au mai marcat de două ori.

Nu reușim să scăpăm de o minge, să dăm cu ea în tribună. Din păcate, ăsta a fost jocul. 70 de minute ne-am ridicat la nivelul lor, o echipă din Anglia, cu jucători aduși cu 60 de milioane. Trebuie să știm să ducem jocul 90 de minute. Așa greșeli am făcut și în campionat”, a mai spus Dică.