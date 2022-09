„Uniți în fața durerii”. Fanii și jucătorii din Anglia, reverență după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Imagini emoționante

Oamenii din lumea întreagă o plâng pe Regina Elisabeta a II-a. A murit la 96 de ani, după ce a stat pe tron șapte decenii și a fost cel mai longeviv suveran al Marii Britanii. Decesul ei a provocat mare durere, iar pe stadioanele de fotbal, jucătorii și fanii au omagiat-o în partidele din cupele europene. Regina Elisabeta a II-a a fost un mare fan al fotbalului.

„Noapte bună, doamnă”, a titrat simplu și emoționant „The Sun”. Un titlul care pare că adună în el tot ce se știe mai bun și mai frumos despre Regina Elisabeta a II-a. A murit la 96 de ani, după șapte decenii de domnie, iar jucătorii și fanii din Anglia au omagiat-o în meciurile de joi, din cupele europene.

Au fost momente emoționate la partidele West Ham – FCSB, Zurich – Arsenal și Manchester United – Real Sociedad. Uniți în fața durerii au scris din nou jurnaliștii englezi. Înaintea partidelor s-a ținut un minut de reculegere, iar fotbaliștii au purtat banderole negre.

Regina Elisabeta a II-a era un fan al sportului, în special al fotbalului. Jurnaliștii nu au reușit să o convingă să spună cu ce echipă ține, dar au aflat că a simpatizat cu West Ham United.

Queen Elizabeth during her trip to Brazil in 1968, meeting Brazilian soccer player @Pele – a royalty in his own right. @Miltonneves knows all about the king of soccer. #QueenElizabeth #GodSaveTheking #RIPQueenElizabeth Foto credit: BBC News Brasil/Arquivo Nacional pic.twitter.com/oxJJ1uo8ix

— Lucy B Grossi (@cariocazz) September 8, 2022