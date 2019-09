Ce nu s-a văzut la televizor din execuția soților Ceaușescu. Cât a fost adevăr și cât manipulare, potrivit unui martor-cheie

Soții Ceaușescu au fost executați pe 25 decembrie 1989, iar imaginile de la Târgoviște sunt de găsit și acum pe internet. Numai că există câteva detalii care au fost povestite chiar de cei care au luat parte la acel moment și care nu sunt cunoscute de publicul larg.

Peste câteva luni se vor împlini 30 de ani de la Revoluție și de la momentu în care cuplul Ceaușescu a fost executat la Târgoviște. Execuția lui Nicolae Ceaușescu și a soției sale, Elena Ceaușescu, a venit după câteva zile în care în România a izbucnit Revoluția.

Câteva detalii au rămas ascunse ani de zile. Dar cei care au participat la acele evenimente au povestit ce s-a întâmplat în acele zile. Unul dintre ei este procurorul militar Dan Voinea, cel care a și întocmit rechizitoriul în Dosarul Revoluției.

El a venit cu dezvăluiri legate de ce s-a întâmplat în acele zile și cu tot ce nu s-a văzut la televizor din execuția soților Ceaușescu.

Procurorul Dan Voinea a oferit mai multe detalii neștiute din acele vremuri. El spune că fostul ministru al Apărării, Vasile Milea, a fost împuşcat și povestește despre un personaj controversat – Dan Iosif, care ar fi „împuşcat oameni” la Revoluţie.

Cât despre teroriștii despre care se vorbea la televizo: „Asta a fost o manipulare, nu au existat acei terorişti”, a spus Dan Voinea.

El a povestit și cum a decurs ziua de 25 decembrie 1989, ziua în care a fost executat cuplul dictatorial.

„Eu, dupa ce s-a terminat procesul propriu-zis, am iesit afara. Judecatorii au ramas sa delibereze. Eu am iesit afara, pentru ca nu aveam voie, ca procuror, sa particip la deliberare, la luarea hotararii. La un moment dat, in timp ce ma indreptam spre iesire, am auzit tipete in spatele meu. Si am observat ca doi militari il luau pur si simplu pe sus pe Nicolae Ceausescu si il duceau afara si alti doi pe Elena Ceausescu. Amandoi, si Ceausescu, si Ceauseasca, aveau mainile legate. Iar ea tipa ca o dor mainile si cred ca o dureau. Ea era in varsta, o luasera pe sus si cred ca o dureau mainile, saraca. Si au dus-o in conditii din astea, de graba, pentru ca i-am si auzit zicand: „Hai mai repede, ca sa nu ne filmeze asta”. „S-a tras 10-15 secunde in Ceausesti”, a adăugat Dan Voinea